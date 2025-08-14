Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

El Dane presentará este viernes el dato del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre del año en curso, y el mercado económico apunta a un crecimiento que oscila entre el 2,6 % hasta el 3,2 %.

El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia prevé un crecimiento del 2,9 %, y, de materializarse este resultado, se consolidarían cinco trimestres con variaciones anuales positivas y tres con un ritmo superior al 2 %.

Agregan que la aceleración de la demanda interna y del consumo ha dinamizado varios macrosectores, algo que contrasta con los retos que persisten en materia de inversión.

El FMI sube al 2,2 % el crecimiento de Latinoamérica en 2025 pese a la amenaza arancelaria

“La recuperación de la producción agregada ha estado impulsada principalmente por la mayor demanda de bienes por parte de los hogares, a pesar del pausado proceso desinflacionario y de reducción en tasas de interés. Aunque la expectativa de un cambio de gobierno en 2026 podría estimular la inversión, las altas tasas de interés y los riesgos fiscales, limitan la recuperación de sectores clave como construcción y manufactura”, detalló Bancolombia.

Por su parte, Corficolombiana revisó al alza su estimación hasta 3,2 % anual, desde el 2,5 % que calculaba a comienzos de año, superando también el consenso del mercado, que se sitúa en torno al 2,4 %.

A su vez, Scotiabank Colpatria espera un resultado positivo impulsado por el comercio minorista y el consumo de bienes durables y semidurables y el BBVA Research proyecta para el conjunto de 2025 un crecimiento del 2,3 %, con el consumo privado como principal motor, y anticipa una aceleración a 2,7 % en 2026.