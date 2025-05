Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), se refirió a los temas relacionados con Colombia, más exactamente con la adhesión del país a la Ruta de la Seda promovida por China.

En ese sentido, el dirigente gremial recalcó durante el XIV Encuentro Empresarial y de Comercio Exterior del Caribe celebrado en Barranquilla, resaltó que no era el momento para Colombia de entrar a esa adhesión.

“No fue vinculante lo que se firmó, sin embargo, esperamos que China no nos vea como un país que no es serio, ya que a característica de este Gobierno ha sido que anuncia, pero no ejecuta”, señaló el presidente de Analdex.

Añadió que hay un tema que puede ser irritante con Estados Unidos, y es precisamente lo de la nube. “Colombia está definiendo un proveedor, que históricamente estaba en manos de empresas estadounidenses. El actual Gobierno de Colombia le quiere entregar eso a compañías chinas. Ahí Estados Unidos dice que le preocupa que la información del Gobierno colombiano termine en manos de China”.

Lea también: (“No se pagarán USD5,8 millones para analizar el impacto de casos de Roa”)

Sobre esos temas, cuestionó que todavía Colombia continúa sin ministra de Comercio en propiedad. “Además, Colombia no ha puesto sobre la mesa una propuesta específica para negociar con Estados Unidos, en busca de no tener el arancel del 10 % en algunos productos. Ecuador y Chile ya presentaron una oferta, pero nosotros no hemos avanzado en ese sentido”.