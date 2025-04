El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, se pronunció frente a todo lo relacionado con la actualidad del gas natural en materia de descubrimientos, previsiones y apuestas.

En ese sentido, Velandia sostuvo que la ANH, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, le está apostando al gas natural nacional.

“Ahora mismo desde la agencia le estamos apostando al gas natural nacional. Es que el gas que estamos importando es muy caro”, detalló Orlando Velandia en su discurso.

No obstante, el funcionario recalcó que hay 48 descubrimientos de gas que se han hecho desde 2014 a 2024, y de esos 48, 15 han sido en este Gobierno.

“¿Le estamos apostando al gas? Claro. Y estamos trabajando en varios proyectos para hacer que el gas de producción nacional empiece a cubrir ese bache, es nuestra prioridad atenderlo con gas de producción en Colombia”, manifestó Orlando Velandia.

Recordó que, a partir de 2022, la curva de demanda de gas creció en el territorio colombiano, lo que llevó a atenderla con energético importado. “Por eso el presidente le ha dicho a Ecopetrol: ¿por qué no busca la posibilidad de que importemos para subsanar ese bache?”.

Dentro de los objetivos, Velandia señaló que, antes de que termine este 2025, el país tenga como meta alrededor de 95 millones de pies cúbicos.

“¿Cubren toda la demanda? No, pero estamos trabajando. Estar en la narrativa de decir ‘no nos importa el gas natural, no le estamos apostando o que queremos cambiar el gas natural producido en el país por el importado’ no es cierto”, dijo el presidente de la ANH.

Por su parte, también indicó que las reservas de petróleo y gas de Colombia con corte al 31 de diciembre de 2024 podría salir mejor de lo esperado. “El objetivo es cambiar: espero y aspiro que este año, cuando entreguemos en mayo las reservas, no sean de 4,9 años, sino que empecemos a cambiar la tendencia. Y me aventuro a decir que vamos a tener buenas noticias”.