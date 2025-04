El precio del dólar en Colombia presentó una nueva jornada con un aumento significativo. Este lunes 7 de abril cerró con un promedio de $4.373,99, lo que significó un incremento de $99,96 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.274,03.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tocó durante la jornada un precio máximo de $4.420 y un mínimo de $4.305.

La moneda estadounidense subía el lunes, a medida que se profundizaba la caída del mercado tras los aranceles generalizados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crecía el temor a una recesión mundial.

Ahora bien, ¿es conveniente en estos momentos comprar dólares? Varios expertos consultados por EL HERALDO dieron a conocer sus pronósticos frente a este tema y lo que le depara al futuro en torno al comportamiento de la divisa estadounidense.

Según Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, no es conveniente de ninguna manera que se compre dólares en estos momentos.

“De pronto esa persona lo compra ahora, y hay una reacción en la subida, entonces, las expectativas podrían estar al alza, pero no tan significativa, a menos que haya algo que sobrepase de lo extraordinario”, dijo Amorocho a este medio.

En ese sentido, espera que esta tendencia alcista se normalice en el rango de 1 a 3 meses, y que nuevamente el dólar vuelva a sus cauces.

“La misma alza de los aranceles ha originado que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumente sus inventarios, y desde luego el precio del petróleo haya bajado y continúe bajando, entonces, no recomendaría comprar dólares con el ánimo de encontrar rendimientos hacia el alza, todo es especulativo, no hay un norte claro ni un pronóstico que valga, porque así como se puede depronto complicar la cosa, no creo que se complique más de lo que está, ya que todo parte de que la diplomacia comience a operar, y a medida que se vayan produciendo los acuerdos, el precio del dólar se va a tener que recoger”, dijo el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario.

Por su parte, José Joaquín Prieto, head de Negocios de BTG Pactual, explicó que la tasa de cambio en Colombia, así como en muchos países ha subido porque existe un sentimiento de búsqueda de activos refugio ante un escenario económico tan complejo como el de las tarifas de aranceles de Donald Trump.

“Las monedas a nivel general en Latinoamérica se han devaluado de una manera sostenida, y, en cambio, los tesoros que son el activo predilecto de refugio, se han valorizado de una manera muy importante en una correlación muy alta de ese sentimiento de búsqueda de activos de más refugio. La gente que invierte en países de mayor riesgo como los emergentes, lo que tratan en estos momentos es de vender precisamente esas posiciones o los portafolios que están localizados allí para luego invertir en esos tesoros”, detalló Prieto.

Cesar Pabón, director de Investigaciones de Corficolombiana, señaló que los activos de refugio suelen ser las más recurrentes en tiempos de gran incertidumbre para la inversión.

“Una de ellas está el oro, que ya lleva varias semanas valorizándose ante esta gran incertidumbre, y también otro refugio es el dólar, ya que se encuentra en un precio alto y por ello genera más estabilidad de momento”, dijo Pabón.

Añadió que la tendencia al alza se puede mantenerse sin saber claramente donde va a parar. “Creo que la tasa de cambio va a estar subiendo en unas semanas, incluso días por esta gran incertidumbre”.