El presidente Gustavo Petro arremetió este lunes contra el Banco de la República por su decisión de mantener sin alteraciones en el 9,5 % la tasa de interés de política monetaria.

Lea: Banco de la República dejó inalterada su tasa de interés y sigue en 9,50 %

De acuerdo con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, fueron cuatro directores los que votaron a favor de esta decisión y tres por una reducción de 50 puntos básicos.

Villar justamente manifestó durante la rueda de prensa que, en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta varios elementos, uno de ellos relacionado con la inflación, ya que, luego de tres meses de permanecer estable en 5,2 %, la inflación anual en febrero tuvo un ligero incremento a 5,3 %.

“Los aumentos más importantes se presentaron en los precios de los alimentos procesados y de algunos regulados como gas y transporte. La inflación sin alimentos ni regulados continuó reduciéndose y pasó de 5,0 % a 4,9 %”, recordó Villar.

También: Se encarecen compras con tarjetas de crédito; tasa de usura en abril será de 25,62 %

Petro reaccionó a la decisión calificándola de “rechazable” porque, a su juicio, el Banco de la República “podría despegar el crecimiento y aumentar aun más el empleo y la prosperidad de la sociedad colombiana” y desacreditó el argumento de la inflación que expuso la autoridad monetaria.

“Mientras cae profundamente el desempleo laboral y aumenta rápidamente la ocupación laboral; la junta directiva del Banco de la República, por razones exclusivamente políticas, busca contener el crecimiento económico; no para frenar la inflación, que el mes pasado se mantuvo estancada, por el brote de especulación del gas domiciliario, impulsado artificialmente”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Consideró que mantener “arriba” la tasa de interés real de la economía busca “desfinanciar el Gobierno colombiano, a través de hacer crecer el endeudamiento interno por su tasa de interés, y detener entonces la financiación del programa votado por el pueblo”.

Además: Gremio de juegos de suerte desmintió acusaciones por “supuestos privilegios o subvenciones fiscales”

Además, el jefe de Estado señaló al uribismo de tratar de “detener el éxito” de la política económica del Gobierno “a como dé lugar”, usando “su mayoría” en la Junta Directiva del Banco de la República.

“Hasta la hija de la asesora de la posible campaña electoral presidencial de la extrema derecha busca detener este gobierno, sin ningún argumento técnico, usando su puesto en la junta directiva del Banco de la República”, dijo Petro en referencia a Bibiana Taboada, hija de Alicia Arango, quien fue anunciada como estratega política de la campaña presidencial de Vicky Dávila.

Sobre esto Petro responsabilizó a su ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

“Pero la acción no es exclusiva del uribismo, y no nos haría tanto daño si no fuese porque ocurrieron otras cosas (...) El problema (...) se debe a unas medidas tomadas en el año 2023, desastrosas, y no informadas al presidente. El exministro Ocampo debería decirnos, ¿por qué recomendó a la persona que yo mismo propuse por su consejo, a la junta directiva, que se alínea más con la hija de la asesora de Victoria?

¿Acaso las visiones postkeynesianas de algunos economistas colombianos, están alineadas es con la línea extrema de Milei, y ven recortes por todas partes, en vez de justicia social y crecimiento?”, aseveró Petro.