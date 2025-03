El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, solicitó mediante una carta enviada a cada uno de los congresistas de la Comisión VII del Senado, el archivo de la reforma laboral.

De acuerdo con el dirigente gremial, el proyecto es inconveniente, no solamente porque como lo reconoció la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no va orientado a crear nuevos empleos, sino por el contrario a destruir plazas de trabajo, por cuenta de un incremento de costos laborales, que arrojaría a la calle, en promedio, a 452.000 empleados, según estimaciones del Banco de la República.

Además, consideró que el incremento de los costos laborales sería de 34 %, de acuerdo con el tamaño de las empresas, perjudicando especialmente a las micro y pequeñas.

Cabal sostuvo que el proyecto tampoco combate la informalidad, sino que la estimula, haciendo que crezca aún más este flagelo en el país. De otra parte, señaló que la pretendida profesionalización de los aprendices del SENA, le costaría al sector productivo más de $3,6 billones, es decir, la tercera parte de una reforma tributaria, ahora escondida bajo el ropaje de la reforma laboral.

“Lamentablemente el proyecto no fue discutido ni concertado en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales como lo exige el artículo 56 de la Constitución y la Ley 278 de 1996 y eso, no solo hace que no consulte las necesidades del mercado laboral, sino que sea contrario a la Carta Política”, sostuvo Jaime Alberto Cabal.

Agregó que “en manos de los 14 senadores de la Comisión Séptima del Senado está el futuro de las familias de miles trabajadores y emprendedores que sufrirían las consecuencias de una reforma que es inconstitucional, inconveniente e inoportuna”.