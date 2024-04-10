La confianza del consumidor colombiano continúa en terreno negativo. De acuerdo con Fedesarrollo, este indicador disminuyó en marzo del presente año 3,6 puntos porcentuales (pps) frente al mes de febrero de 2024 (-9,4 %), alcanzando un balance de -13 %.

De acuerdo con el informe, esta disminución se debe a una caída de 8,8 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor, lo cual fue parcialmente compensado por un incremento de 4,1 pps en el Índice de Condiciones Económicas.

Al comparar los resultados del primer trimestre de 2024 con los del cuarto trimestre de 2023, se observa un incremento en la valoración de los consumidores sobre la situación del país y de sus hogares. Adicionalmente, se observa un incremento en la disposición a comprar bienes durables.

Por su parte, la disposición a comprar vehículo disminuyó, mientras que la disposición a comprar bienes durables y vivienda incrementó con respecto al mes anterior.

Juan Molina, un ciudadano barranquillero, afirmó que debido a factores como la pérdida de poder adquisitivo, alta inflación y altas tasas de interés, ha perdido el deseo de adquirir un vehículo.

'Cuando comenzó la pandemia y hasta la fecha de hoy, se me ha disminuido el poder adquisitivo. Todo está costoso y prácticamente estoy perdiendo las esperanzas de poder adquirir un vehículo. Tengo que priorizar muchas cosas en mi economía y en la de mi familia', dijo Molina a EL HERALDO.