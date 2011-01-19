El Heraldo

Un crecimiento del 31,7% registró el movimiento de pasajeros en el terminal aéreo del aeropuerto Ernesto Cortissoz en 2010.

Según el gerente de la Sociedad de Aeropuertos del Caribe S.A.,Acsa, Raúl Riveira, este buen comportamiento obedeció a la caída del dólar y la aparición de nuevas empresas compitiendo por el ofrecimiento de nuevos servicios y ofertas en los vuelos nacionales e internacionales.

Explicó que los vuelos nacionales e internacionales alcanzaron un movimiento de 1. 722.801 pasajeros al cierre del año anterior, mientras que en 2009 se transportaron 1. 307. 716 usuarios por el terminal aéreo del Ernesto Cortissoz.

En cuanto al tráfico interno dijo que en 2010 fue de 756.811, comparado con los 579.656 pasajeros que se desplazaron en 2009.

Finalmente sostuvo el Gerente de Acsa, que los destinos a otros países mostraron un buen indicador, pasando de 76.035 usuarios en 2009 a 97.635 el año anterior.