No pierde la fe. A pesar de la derrota 2-1 ante Santa Fe y otras decepciones, Fuad Char Abdala se muestra optimista y esperanzado en que Junior pueda luchar por el título de la Liga II.

La frustrante caída ante los ‘Cardenales’, el miércoles pasado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, dejó preocupado al accionista del club, pero no se muestra abatido ni desilusionado. Cree que afinando la definición se puede cambiar las amarguras por alegrías.

“El resultado de ayer fue muy doloroso, muy triste para nosotros, para la gente, para todos los hinchas del equipo, pero, bueno, fue de esos partidos donde llegamos veinte veces y no marcamos. Tuvimos muchas oportunidades. Un minuto antes de que nos hicieran el 2-1 a uno ellos, tuvimos nosotros dos o tres oportunidades para meterla. Pero bueno, ese ese es el fútbol”, comentó Char Abdala a EL HERALDO.

El dirigente descartó que estén pensando en sustituir al entrenador Alfredo Arias y desmintió los rumores que empezaron a circular en redes sociales en ese sentido.

“Todas las semanas nos reunimos con él, conversamos sobre cómo se dio lo del partido, y después de lo que viene, lo que tiene planeado y todo eso. Son las reuniones de junta que nosotros acostumbramos a hacer”, aclaró.

El ex senador explicó que este jueves se reunió con Arias, su hijo Antonio Char, presidente de Junior; y Héctor Fabio Báez, gerente del club. Y confirmó que el timonel uruguayo posee un vínculo contractual hasta el próximo año.

“No, para nada, no estamos pensando eso. Él tiene contrato con nosotros hasta el año entrante, hasta el 30 de junio. Esperamos entrar entre los ocho y dar la pelea”, dijo la cabeza visible de la familia propietaria de Junior.

“Yo tengo esperanzas”, agregó sobre la posibilidad de campeonar.

Acerca de sostener un encuentro con los jugadores para exigirle un mejor rendimiento y compromiso, Fuad Char expresó: “Lo hacemos siempre, en estos casos vamos y conversamos, por lo menos yo voy y converso con los jugadores, los saludo, los animo, y se les ofrece un premiecito adicional”.