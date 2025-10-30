Yimmi Chará, no escondió su frustración tras la derrota 2-1 ante Santa Fe, en el estadio Metropolitano, resultado que significó la segunda caída consecutiva del equipo —venían de perder 2-1 frente a América, en Palmira— y que lo relegó a la quinta posición de la tabla. El capitán rojiblanco reconoció que el rendimiento del conjunto rojiblanco estuvo lejos de lo esperado y asumió la responsabilidad junto a sus compañeros.

“Hicimos un mal partido. No pudimos realizar lo que se entrenó, no pudimos manejar el ritmo del partido, y creo que eso fue fundamental para la derrota. El equipo sabía que ante estos rivales no podemos cometer estos errores, no podemos estar desatentos, y ante Santa Fe cometimos muchos errores”, expresó Chará, visiblemente autocrítico con el desempeño colectivo.

El volante reconoció que el grupo atraviesa un momento complejo y que aún no encuentran la razón del bajón futbolístico. “Es difícil sabe qué pasa por la cabeza de cada jugador. Creo que lo que tenemos que hacer ahorita es trabajar más fuertes y corregir los errores que estamos cometiendo constantemente. Esa es la única manera para revertir esto que está pasando. No te puedo decir el porqué del bajón, pero sí decirte que de la única manera que podemos revertir esto es seguir trabajando en silencio”, comentó.

Chará insistió en que el equipo debe aferrarse al trabajo diario para levantar cabeza y afrontar de la mejor manera el cierre de la fase ‘Todos contra todos’.

“Lo bueno del fútbol es que cada día te enseña y te permite corregir. Tenemos dos partidos ahorita para tratar de conseguir buenos resultados, poder seguir arriba y poder entrar de la mejor manera a los cuadrangulares semifinales, que es donde se define todo”, agregó.

El capitán también lamentó que Junior no haya podido ejecutar la idea de juego que vienen practicando desde el inicio del torneo.

“La idea es clara. Desde la fecha uno lo que hemos entrenado es tener el balón y hoy se lo regalamos a ellos (a Santa Fe). Nosotros somos fuertes con el balón y hoy no pudimos tener esa claridad para sostenerlo y para manejar el resultado positivo que estábamos alcanzando. Es el momento de aprender, porque ya esto nos ha pasado en varios partidos”, reflexionó.

Chará asumió la cuota de responsabilidad que le corresponde al grupo y evitó señalar a alguien en particular. “La culpa y la responsabilidad no se la podemos dejar a una sola persona, es de todo el equipo. Pienso que desde afuera uno puede ver las cosas muy fáciles, el problema es adentro. Hay que mejorar esa toma de decisión, hay que corregir muchas cosas que nos vienen pasando en los últimos partidos, más en los últimos minutos, cuando el partido se vuelve peligroso. La responsabilidad es de todo el grupo y tenemos que asumirla. Trabajar y ser conscientes de lo que se viene”, manifestó.

Finalmente, el mediocampista reconoció que la ambición ofensiva del equipo los ha llevado a cometer errores que terminan costando puntos valiosos. “Por ese deseo de querer ir siempre para adelante y querer ganar, es que nos está sucediendo este tipo de cosas. Ante rivales como América y ahora con Santa Fe no puedes dar esas ventajas. Nosotros queremos ganar en todas las canchas, más cuando vienes de perder, pero nosotros debemos aprender que hay momentos en los que un empate también nos sirve”, concluyó.