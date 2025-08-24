Luego de la dura y humillante derrota (3-0) sufrida ante Millonarios, Yimmi Chará, uno de los referentes del Junior, compartió un análisis detallado del encuentro y de lo que significó enfrentarse a un rival que, pese a su posición en la tabla, mostró jerarquía en el terreno de juego.

“El equipo inició de muy buena manera, lastimosamente recibimos ese primer gol en el que cambió completamente nuestra planificación, lo que veníamos haciendo. El equipo no pudo tener esa profundidad que ha tenido en los partidos anteriores”, explicó.

A pesar del traspié, el jugador reconoció el valor del adversario. “Sabíamos que, a pesar de la situación en la que está pasando Millonarios, era un gran rival e iban a tratar de hacer un partido bueno, un partido que les diera ese cambio que necesitan”, sostuvo, al tiempo que hizo énfasis en que el grupo ya debe enfocarse en lo que viene. “Creo que ahorita nosotros debemos pensar en lo que viene, tenemos un partido el martes, esperemos que podamos tener una buena recuperación”.

Desde su perspectiva, Chará asegura que tenían claro que se iban a encontrar a un Millonarios con ganas y deseos de revertir las cosas, mucho más por la motivación extra que existe en este tipo de partidos entre dos equipos grandes.

“Creo que estos partidos a nosotros los futbolistas son los que nos gusta jugar, lo hablo desde mi punto de vista, que me imagino será el mismo punto de vista de ellos. El fútbol colombiano es muy parejo. Independiente de que hoy se enfrentara el primero con el último sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos con aspiraciones de clasificar, nosotros con la aspiración de seguir arriba en la tabla”, expresó.

Sobre el desarrollo del juego, el mediocampista rojiblanco consideró que el equipo no logró mostrar su habitual capacidad ofensiva. “Ser más profundos, los partidos anteriores habíamos sido muy profundos con la pelota. El equipo se siente bien, se siente cómodo y habíamos creado muchas oportunidades de gol en los partidos anteriores, creo que esa fue una de las fallas en el partido de hoy. El equipo hizo lo que se trabajó en la semana, pero no fuimos profundos. Esa es una de las partes que debemos corregir”.

Aunque el marcador fue adverso, Chará no cree que haya sido un reflejo completo del trámite del partido. “En el fútbol tiene un poquito de todo, creo que a pesar de lo que fue el resultado, nosotros gran parte del partido lo dominamos, tuvimos la pelota. Si tú dices que fueron errores de nosotros, creo que en los goles sí, ellos tuvieron tres o cuatro llegadas y nos hacen tres goles, así que son más errores de nosotros, sin restarles méritos a ellos. Hay un poco de ambas”.

Finalmente, al ser consultado sobre si la victoria rival tuvo que ver con el reciente cambio de entrenador, respondió con firmeza: “Creo que eso es circunstancial. Nadie tiene la plena seguridad que ellos hoy ganaron por el cambio de técnico. Nosotros como jugadores nos debemos a esta profesión, queremos ganar en todos los partidos y esa es la mentalidad. No está en si llega un nuevo técnico, si estamos bien con él, es de respeto a lo que hacemos, a nuestra profesión”, concluyó.