Ahora se ríe, pero la situación fue tensa. Muy tensa. “Me invitó a pelear… se cuadró y todo. Creo que hasta me tiró un puño”, relató Michael Ortega refiriéndose a Julio Comesaña, cuando era su técnico en el Junior de 2014.

El volante atlanticense, que acaba de firmar contrato hasta diciembre con el Real Cartagena, de la segunda división, relató esta curiosa e desconocida historia en el programa ‘En la jugada de EL HERALDO’, que se emitió este miércoles a través de la cuenta en X (@elheraldoco).

Ortega aseguró que estuvo a poquito de irse a los golpes con Comesaña, pero los demás integrantes del cuerpo técnico y otros jugadores, lo impidieron.

El mediocampista de 34 años de edad contó que el incidente se originó cuando decidió “volarse” pese a que el entrenador le había solicitado que descansara.

Michael Ortega relató la vez que casi se va a los puños con Julio Comesaña en Junior. “Me invitó a pelear, se cuadró y todo. Creo que me tiró un golpe”. pic.twitter.com/vK434BSlgC — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 14, 2025

“Me reclamó, yo se lo negaba y él tenía fotos. Me decía: ‘¿Tú me vas a negar a mí?’. Se cuadró y todo. Nos agarraron para que no pasara a mayores. Estaban Pachequito (Víctor Danilo Pacheco) y ‘Caracho’ Domínguez, todos metidos ahí para separarnos””, relató Ortega.

Aunque en ese momento la relación quedó candente y el episodio derivó en su salida temporal del equipo, Ortega reconoció que con el paso de los años entendió las intenciones de Comesaña.

Julio Comesaña y Michael Ortega en una rueda de prensa en el Junior de 2014.

“En ese tiempo estaba inmaduro. Si hubiera escuchado un poco más a Julio, las cosas hubieran sido diferentes conmigo en Junior. Fue una persona muy especial, me aconsejaba, me puso psicólogo… pero yo no le presté tanta atención”, confesó.

El jugador admitió que no ha vuelto a hablar con el técnico uruguayo, pero asegura que si lo ve lo saludaría con afecto.

“Le daría un abrazo y le pediría perdón por no haberle hecho caso. Hoy sé que todo lo que hizo fue por mi bien”, afirmó.

Michael Ortega también narró que se peleó con el argentino Emanuel Ortega, un volante que trajo Miguel Ángel ‘el Zurdo’ López, y que pasó sin pena ni gloria por el club tiburón. Ni siquiera alcanzó a jugar.

“Él se creía que le podía dar patadas a todo el mundo en los entrenamientos. Muy agrandado. Nosotros teníamos un grupo sano y nunca peleábamos con nadie. Alcanzamos a darnos unos puños ahí”, rememoró Ortega.

El palmarino afronta ahora un nuevo reto con Real Cartagena en la segunda división. “Quiero ascender con este equipo y quedar en su historia. Así es que lo recuerdan bien a uno”, expresó.

El argentino Emanuel Perea llegando a Barranquilla para integrarse a Junior, con el cual no alcanzó a jugar.

AQUÍ ESTÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: