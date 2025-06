A Junior todavía le late una posibilidad matemática, pero las mejores opciones de clasificar a la final ya huelen a formol. Es la realidad. Tras el empate ante Tolima y las derrotas frente al América y Medellín, ‘el Tiburón’ agoniza y la mayoría lo dan por sepultado. Sin embargo, hay quienes no pierden la fe. Creen que si se respira, hay vida.

“Obviamente tenemos tristeza y dolor por no haber ganado en casa , pero no nos podemos dar por muertos aún, quedan tres partidos, nueve puntos. Ganamos en Medellín y nos ponemos a tres de ellos, todo puede pasar”, dijo Daniel Rivera con optimismo tras la caída 1-0 frente al ‘Poderoso’, el domingo anterior.

Los ‘Tiburones’ le devolverán la visita al ‘Rojo de la Montaña’, este miércoles, desde las 6:15 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, que de seguro estará a reventar. Y la misión no es otra que lograr los tres puntos. No hay de otra. Vencer, vencer y vencer. No sirve nada más si se quiere mantener encendida una pequeña luz de ilusión. Un empate o una derrota significarían el adiós a la oportunidad matemática que aún queda.

Para esta batalla en territorio antioqueño, César Farías presenta varios soldados caídos: Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Déiber Caicedo, por lesión; Jhomier Guerrero, por acumulación de tarjetas amarillas; y Santiago Mele, por su partida a Monterrey. Ni modo, toca así. Y para respirar, hay que ganar.

