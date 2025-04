Santiago Mele se mantiene tranquilo. Si bien sabe que Junior está viviendo un buen momento en la Liga, el golero no se confía y va por más. Quiere seguir escribiendo páginas de gloria en la historia del equipo y por eso asegura que hay que estar con la misma humildad.

Leer también: “Tenemos que mantener el liderato e ir por el punto invisible”: ‘Tití’ Rodríguez

“El equipo está en un momento muy lindo a nivel futbolístico, físico, grupal. Estamos contentos con la ambición del grupo. Este es un equipo que es consiente del lugar en el que está, que Junior es un equipo grande y hay que saber representarlo. Hay muchas ganas de seguir escribiendo la historia y quedar en los mejores recuerdos del hincha juniorista. Hay que seguir trabajando con la humildad que venimos haciendo y con la misma ambición”, afirmó en rueda de prensa en la sede deportiva Adelita de Char.

El cancerbero explicó que no le prestan mucha atención a los comentarios que vengan de afuera sobre el juego del ‘Tiburón’.

“Nosotros tenemos una burbuja en el equipo en la que tratamos de que la única presión nos la pongamos nosotros mismos. No dejamos que lo externo altere lo interno. Logramos una unión grupal muy fuerte que permite que este blindaje este bien consolidado. Por algo estamos en el puesto que estamos, por algo el equipo está funcionando de la manera en que lo hace y es fruto del gran trabajo que se hace”, comentó.

“Como lo dice Riquelme, si no les gusta como jugamos, que se deja para el resto, porque por algo somos punteros. Pero no nos conformamos, porque esto no ha terminado. Queremos ese punto invisible, terminar punteros en el campeonato y queremos que ese buen rendimiento se vea en las finales”, complementó.

Leer más: ‘El Pibe’ Valderrama considera que Dayro Moreno debe ser llamado a la selección Colombia: “Ya no tienen excusas”

El uruguayo explicó cuál ha sido la clave para este momento que vive el club: “Humildad, trabajo, enfocar cada entrenamiento en la mejora constante. Es en lo único que nos hemos enfocados y es lo que nos ha traído a este lugar. Ese es el camino que debemos continuar”.

El guardameta habló acerca del partido ante Pereira, este sábado, a las 8:30 p. m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

“Acá lo importante en esta competencia es Junior. Pereira es un rival desafiante, sabemos los puntos fuertes que tienen en ofensiva, tiene un equipo muy compacto. Conocemos las características de su entrenador. Es un partido vital. Queremos seguir ampliando nuestra diferencia y conseguir nuestra meta personal de los puntos que nos propusimos”, declaró.

El portero valoró el sacrificio que vienen haciendo los delanteros del onceno rojiblanco.

Leer también: Huracán 0, América 0: valioso empate para los caleños

“Más allá de lo que podamos hacer la línea defensiva y el arquero, lo más importante es que los delanteros se han comprometido en defensa. Si no nos hacen goles tenemos más chances de ganar y todos están dispuestos a hacer el sacrificio. Que este presente sea así de lindo es por fruto del compromiso del primero hasta el último”, señaló.

Por último, Santiago Mele habló acerca del fallecimiento de Hugo Gatti, uno de los mejores arqueros en la historia de Sudamérica.

“‘El Loco’ Gatti es un referente del fútbol mundial, a todos nos duele su perdida. Marcó un antes y un después. Fue un arquero adelantando de su época como René Higuita y Jorge Campo. Siempre vamos a ser agradecidos y como arqueros y seres humanos hay que ser conscientes de quienes vinieron antes de nosotros y valorar su trabajo”, concluyó.