Si bien no se consiguió el resultado que se esperaba, el delantero Teófilo Gutiérrez se mostró contento por volver a disputar un partido con Junior.

El futbolista jugó más de media hora en la derrota 2-1 ante Envigado y aunque no pudo hacer nada para evitar la derrota, se siente agradecido por el cariño de la hinchada rojiblanco.

“Un resultado adverso no tapa lo hermoso que es la hinchada de Junior. Estoy muy feliz del recibimiento. Las sensaciones son muy especiales, se lo deseo a todo jugador. Hoy tuve la oportunidad de volver al equipo de mis amores, a la cancha donde soy muy feliz. Me sentí cómodo, conociendo a jugadores jóvenes, encontrándome con el estadio. Este fue un rival joven, que siempre nos saca resultados. Esto es importante para lo que viene, que será más lindo. Hemos trabajado muy bien, veníamos de la altura, hicimos un esfuerzo grande para lo que viene, que será lo mejor”, declaró en rueda de prensa.

El veterano delantero aseguró que todos trabajan de la misma manera y cualquiera debe estar listo para jugar cuando el profesor César Farías así lo disponga.

“Equipo que gana no se cambia, eso siempre ha sido así. Un resultado adverso no lo cambia. De local vamos a encontrar ese juego que quiere la gente. Ya nos han encontrado equipos rápidos esos detalles. Nosotros como alternativas tenemos que darle ese plus al equipo cuando lo necesite. Nadie está seguro de nada, todos debemos trabajar a la par y que el equipo sea la figura. Todos estamos preparados. Había que concretar las opciones, el rival tuvo mérito”, comentó el futbolista.

Por último, Teófilo Gutiérrez dijo que les faltó eficacia para poder llevarse un mejor resultado.

“Tuvimos las opciones. En el primer tiempo, luego del gol, tuvimos un par más y ellos nos concretan. No le dimos la importancia al primer gol y eso es clave. Los jugadores dentro de la cancha deben entender el ritmo del partido, las formas. Tuvimos cuatro, cinco opciones de goles. Feliz por mi regreso y lo que se viene es muy lindo”, concluyó.