Lo que dijo Luis Díaz sobre error del VAR por anulación de gol con Liverpool

El tanto de ‘Luchito’, al minuto 33, cuando ya Liverpool jugaba con un jugador menos, fue anulado por un fuera de juego que no hubo. Los encargados del VAR se manifestaron admitiendo que hubo “un error humano”.

"Como dijimos en un comunicado después del partido del sábado, sabemos que se cometió un error humano durante este encuentro, que debería haber acabado en gol tras la intervención del VAR", se lee en un comunicado de la Premier League.

Ante esto, el Liverpool expresó: "Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia".