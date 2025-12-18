El astro Lionel Messi, el también argentino Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez recorrieron en las últimas semanas los sitios turísticos de las principales ciudades de la India, en una visita que ha sido noticia mundial.

Aunque la experiencia ha sido grata para los futbolistas, su paso por el país asiático no ha sido ajeno a la polémica. Fue el caso de la visita de Messi a la ciudad de Calcula, donde se presentaron disturbios el 13 de diciembre por la brevedad de la aparición del ‘10′ de la selección Argentina en el estadio, durante apenas 22 minutos. Los asistentes calificaron de “estafa” el evento.

Internacionales 🇮🇳, Messi visitó India junto a De Paul y Suárez lo que terminó en un caos debido a la mala organización .



La Policía India arrestó al principal responsable de la organización del evento y confirmaron que tendrá que devolver el dinero de las entradas pic.twitter.com/z8YjEbaDJu — We News (@wenewsec) December 13, 2025

La policía recurrió al uso de bastones en las inmediaciones del hotel Hyatt, donde se alojaba la estrella argentina, para dispersar a cientos de seguidores enfurecidos que se congregaron tras el evento para protestar contra los organizadores del ‘GOAT Tour’.

Lionel Messi permaneció en el recinto un total de 22 minutos y, durante su breve estancia en el campo, fue rodeado inmediatamente por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él.

Este bloqueo visual impidió que la multitud en las gradas pudiera ver al jugador. La frustración derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio, lo que obligó al equipo de seguridad personal de Messi a activar el protocolo de extracción y cancelar cualquier interacción con el público.

Ante las denuncias, la policía de la India detuvo al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

Visita de Messi a santuario de animales

Messi, De Paul y Suárez siguieron su recorrido por la India y llegaron en días pasados al estado de Guyarat, donde visitaron un santuario de animales llamado Vantara.

Shri Anant Ambani, fundador de este centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre, recibió a los deportistas con amabilidad y los guió por las instalaciones, contándoles el propósito del santuario y permitiéndoles tener una prudente cercanía con algunos animales.

“En Vantara, recibimos al señor Lionel Messi en un santuario guiado por la compasión, la responsabilidad y un profundo respeto por la vida. Shri Anant Ambani compartió el propósito que impulsa a Vantara: el bienestar animal es lo primero, y cada decisión se basa en el cuidado y el compromiso a largo plazo”, destacó el centro en una publicación en Instagram.

Messi y sus amigos se tomaron varias fotos con leones, tigres y jirafas, entre otros animales salvajes. Incluso en una de las imágenes aparece el astro dando de comer a un rinoceronte.

“Al conocer a los animales y conocer sus historias de rescate y recuperación, el señor Messi reflexionó sobre la dedicación del equipo y la visión de Shri Anant Ambani que define la vida cotidiana en Vantara”, agregó el centro.

Además de convivir con los residentes salvajes de Vantara, los sudamericanos también experimentaron tradiciones y rituales indígenas arraigados en la cultura espiritual de la India.