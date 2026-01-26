James Rodríguez vuelve a tomar protagonismo en el fútbol colombiano ante la posibilidad de que se convierta en nuevo refuerzo de Millonarios.

Luego del impacto generado por la llegada de Radamel Falcao García, el equipo capitalino estaría dispuesto a realizar una inversión histórica para sumar al mediocampista a su proyecto deportivo.

En las últimas horas, se conoció que la dirigencia azul ya habría avanzado en conversaciones formales con el entorno del jugador, presentando una propuesta ajustada a sus expectativas profesionales y económicas.

De acuerdo con información revelada en medios nacionales, Millonarios ya habría entregado una oferta concreta al futbolista, cumpliendo con las condiciones solicitadas en etapas previas del diálogo.

El periodista Julio Sánchez Cristo afirmó que el club realizó ajustes importantes para acercarse a lo requerido por James, lo que refleja el interés real por concretar su fichaje.

💣¡JAMES RODRÍGUEZ DECIDE!



👀🔥Informó Julio Sánchez Cristo en @CaracolRadio que Millonarios YA le hizo una propuesta que llena todas las expectativas



Informó Julio Sánchez Cristo en @CaracolRadio que Millonarios YA le hizo una propuesta que llena todas las expectativas

Con este panorama, la negociación entró en una fase decisiva, en la que el principal factor es la postura final del jugador.

Desde la parte administrativa, Gustavo Serpa, principal accionista del equipo, ha manifestado que la institución se encuentra lista para avanzar si James decide aceptar el ofrecimiento.

Mientras continúan las conversaciones, el futuro de James Rodríguez sigue sin definirse. El jugador evalúa distintas opciones antes de tomar una determinación sobre su próximo destino.