Con un golazo de Luis Díaz, Bayern Munich le va ganando 1-0 al Real Madrid, en el partido de ida de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El guajiro convirtió su tanto al minuto 40 al hacer un buen desmarque y recibir un pase profundo de Gnabry. Luchito tomó el balón solitario y definió certero, de primera, a un costado ante el achique de Lunin.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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La vuelta del uruguayo Fede Valverde tras el encuentro de sanción del sábado ante el Mallorca y la presencia en el banquillo del inglés Jude Bellingham son las principales novedades del Real Madrid para el partido contra el Bayern Múnich, que incluye en su once titular al inglés Harry Kane y también al veterano portero Manuel Neuer.

Álvaro Arbeloa mantiene en el once a Álvaro Carreras y confía una vez más en el joven Thiago Pitarch, mientras Vincent Kompany pone sobre el césped a su tripleta ofensiva con el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el inglés Kane.

El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

El Bayern arranca el choque con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.