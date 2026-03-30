La selección Colombia perdió 2-1 con Croacia y 3-1 con Francia en esta fecha FIFA, una doble jornada en la que la mayor preocupación no fueron los resultados sino el flojo rendimiento del equipo, con James Rodríguez como centro de las críticas, a poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

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El equipo suramericano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, llegó ilusionado a Estados Unidos, donde se jugaron los dos partidos, pero primero fue aterrizado por Croacia, un rival que descifró a la perfección el desorden defensivo de los colombianos y al que le bastó con anular a Luis Díaz para evitar que el equipo fuera profundo.

A los franceses, con su equipo ‘B’, sólo les bastó con oprimir el acelerador para revelar los problemas defensivos de sus rivales, especialmente por las bandas donde tuvieron una actuación muy discreta Daniel Muñoz y Johan Mojica. ‘Les Bleus’ incluso tuvieron la posibilidad de haberse llevado una victoria mucho más abultada.

La preocupación de James

En la Eliminatoria al Mundial, James Rodríguez fue uno de los jugadores más importantes del equipo e incluso fue el mayor asistidor del torneo, con siete pases de gol.

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Sin embargo, el exjugador del Bayern Munich y Real Madrid, de 34 años, jugó su último partido de 2025 el 18 de noviembre en la victoria de Colombia por 3 a 0 sobre Australia y duró casi cuatro meses sin pisar un terreno de juego, pues apenas una semana antes de ese encuentro salió del club mexicano León.

El 6 de febrero, tras una ventana de mercado en el que sonó para varios equipos pero no se concretó para ninguno de ellos, James fichó por el Minnesota United de Estados Unidos, al que llegó en un buen estado físico pero sin haber hecho pretemporada.

Por esa razón sólo debutó el 15 de marzo, cuando jugó 27 minutos en la derrota 6-0 ante el Vancouver Whitecaps y luego sumó otros 14 en el empate 0-0 con el Seattle Sounders.

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Con poco tiempo de juego y sin mucho que mostrar, el creativo se sumó a la selección colombiana, donde su tiempo en cancha contra Croacia y Francia (63 minutos en cada partido), reflejó que el motor del equipo está muy lejos de su mejor nivel.

James recibió pocos balones, sumó poco en defensa y apenas mostró destellos de su visión de juego en ataque. Su sustituto natural, Juan Fernando Quintero, aprovechó mucho más los pocos minutos que tuvo en estos dos partidos, pues su ingreso acercó mucho más a los colombianos a las porterías rivales.

El dilema de la defensa

Los centrales Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí conforman una de las mejores duplas defensivas de Colombia en el siglo XXI, pero están pasando por un momento difícil y han sido señalados por los errores cometidos ante Croacia, principalmente.

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Juan David Cabal, quien reemplazó a Lucumí contra Francia, también quedó expuesto, especialmente en el tercer gol que fue provocado por un error suyo en salida, mientras que Yerson Mosquera, del Wolverhampton, no pescó minutos en ninguno de los dos encuentros.

Otro jugador señalado por su bajo rendimiento es el lateral derecho Daniel Muñoz, figura del Crystal Palace, quien quedó comprometido, por acción u omisión, en los tres goles de Francia.

El otro lateral, Johan Mojica, no estuvo tan expuesto, pero sufrió de más defendiendo a Marco Pasalic ante Croacia y a Maghnes Akliouche frente a Francia.

En esta situación, Lorenzo deberá confiar en que Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica recuperen su mejor nivel o tendrá que buscar alternativas a poco más de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, algo que parece poco probable para un entrenador que ha apostado todo por fortalecer su idea con un grupo reducido de jugadores.

Puntos rescatables

Si bien la actuación de Colombia no fue buena, hubo jugadores que sacaron la cara por el equipo en los dos partidos.

Por un lado está Luis Díaz, la gran estrella del equipo, cuyas jugadas individuales fueron un aliciente para un colectivo que tuvo poca creatividad.

Sin embargo, su acción se vio limitada porque los rivales leyeron bien su rol y cada vez que recibía era marcado por dos o tres jugadores, lo que redujo su impacto en el juego.

El volante Jhon Arias también tuvo un primer tiempo destacado ante Francia, pues reivindicó su rol de ‘todoterreno’ y trató de asociarse, sin mucho éxito, con sus compañeros para hacer daño.

Juanfer Quintero, entre tanto, fue un revulsivo para el equipo y, pese a los resultados adversos, revitalizó el ataque colombiano, pese a que esto no se vio reflejado en los resultados.

Ahora Lorenzo tendrá la posibilidad de trabajar dos meses, hasta finales de mayo cuando se vuelva a reunir su equipo, para buscar una salida al mal momento y llegar de la mejor forma al Mundial, en el que Colombia hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y al vencedor del juego entre Jamaica y la República Democrática del Congo.