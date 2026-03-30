Para el mejor jugador de la selección Colombia estas derrotas ante Croacia y Francia servirán como aprendizaje. Si bien sabe que el equipo nacional no estuvo a la altura, cree que no todo fue malo.

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Es por eso que resalta la calidad que tienen como grupo y afirmó que ahora tienen que levantar la cabeza para todo lo que viene.

“Muchas enseñanzas, hay que tratar de corregir lo no tan bueno y quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son. Hay que mejorar en los detalles, capaz, ya el profe más adelante va a mirar las jugadas, los videos para así nosotros poder mejorar y mirar el camino hacia adelante que creo que es lo más importante ahora mismo”, señaló en la rueda de prensa.

“Nosotros tenemos muchísima calidad también, así como la tienen ellos. Tenemos un gran equipo, una gran selección, obviamente estamos jugando con los mejores equipos, a nivel mundial Francia viene de ser campeón y subcampeón, Croacia viene de hacer unos puestos muy buenos, ahora tenemos que tratar de corregir estos detalles, concretar las opines de gol, cortar jugadas. Va un poco más por ahí porque por el tema de calidad o como equipo. Como selección Colombia nosotros tenemos que trabajar para nosotros, hay que levantar cabeza, sabíamos a los que nos exponíamos al enfrentar estas selecciones de gran nivel, para eso es, para mirar lo que no se hizo bien y corregir. Tenemos un grupo muy unido, no hemos perdido nada con estas dos derrotas, ahora queda trabajar para encontrar la excelencia que buscamos y seguramente lo vamos a conseguir”, complementó.

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El hombre del Bayern Munich quiso enviarle un mensaje al hincha de ‘la Amarilla’ para que sigan creyendo en ellos.

“El mensaje que yo le puedo dar a los hinchas es que no dejen de creer, a la gente, obviamente ellos vienen a los estadios o los que están en sus casas, quieren vernos ganar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices, necesitamos de su confianza, de su apoyo y yo sé que no lo van a perder”, destacó.

“Ellos están ahí siempre, no los han demostrado constantemente, en estos dos partidos jugamos de local y no van a dejar de creer en nosotros, más allá de los resultados, aprender demasiado, copiarles cosas a estos grandes rivales, ya nos dejaron estas enseñanzas y nosotros como equipo, como grupo y como familia vamos a corregir, tenemos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores increíbles. Depende de nosotros, de trabajar, de ser constantes, de tener una idea clara, de tener esas opciones para concretar en los momentos que se tiene que concretar y corregir como dijo el profe”, agregó.

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Por último, Luis Díaz resaltó la labor del entrenador Néstor Lorenzo con el manejo que ha tenido de los minutos en la nómina.

“El profe ha manejado perfectamente lo que él considera que tiene que ser, no estaba nada planeado ni está hablado. Si el habla conmigo antes de que empezara el partido que me iba a cambiar, también iba a respetar lo que decida. Esto en disposición de lo que él decida, me encanta jugar, estoy bien físicamente y cada vez que juego estoy muchísimo mejor. Hay que cuidarse obviamente, con responsabilidad, se lo que me estoy jugando”, concluyó.