La temporada 2026 de las Grandes Ligas comienza con una mezcla perfecta de tradición e innovación. Mientras varias de las grandes figuras del béisbol están al borde de marcas históricas, el campeonato también se abre paso hacia nuevas audiencias con un histórico acuerdo de transmisión y un duelo inaugural que reúne a dos de las franquicias más emblemáticas del deporte.

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El arranque oficial de la campaña, a partir de las 7 p. m. (hora colombiana) tendrá como escenario el Oracle Park de San Francisco, donde Yanquis de Nueva York y Gigantes de San Francisco protagonizarán la Opening Night (Noche Inaugural), un juego que marcará además un hito mediático: será el primer partido de temporada regular de MLB transmitido en vivo por Netflix.

El primer juego del año enfrentará a dos franquicias históricas que se vieron por primera vez en la Serie Mundial de 1921.

Los Yanquis, liderados por Aaron Judge, llegan tras una temporada de 94 victorias en 2025, aunque fueron eliminados por Toronto en la Serie Divisional.

El manager Aaron Boone se mostró optimista con el equipo: “Siento que hemos tenido un excelente campamento. Muchos de nuestros jóvenes lucieron bien y tenemos profundidad. Estamos ansiosos por arrancar”.

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Los Gigantes, en cambio, inician una nueva etapa bajo el mando de Tony Vitello, quien se convierte en el primer dirigente en saltar directamente del béisbol universitario a las Grandes Ligas.

El as Logan Webb, quien abrirá el juego, aseguró que el equipo quiere responder al reto: “Los Yanquis siempre dicen que deben dar espectáculo. Nosotros también somos los Gigantes y tenemos que dar uno”.

Max Fried, que el año pasado estableció topes personales en victorias, aperturas (32), entradas lanzadas (195.1) y ponches (189), ganándose una convocatoria al Juego de Estrellas de la Liga Americana, se subirá al montículo de los ‘Mulos del Bronx’ esta noche.

Nuevo sistema para desafiar bolas y strikes

El partido inaugural también marcará el debut en MLB del Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes (ABS), una tecnología que permitirá a los equipos cuestionar decisiones arbitrales relacionadas con la zona de strike.

Además, la transmisión por Netflix representa una nueva estrategia de expansión para el béisbol, que también llevará a la plataforma el Home Run Derby y el tradicional juego del Field of Dreams durante la temporada.

EFE A las puertas del inicio de una nueva temporada de las Grandes Ligas, la campaña regular de 2025 dejó a equipos y jugadores que lideraron las principales estadísticas, marcando el pulso del béisbol reciente.

Pero más allá de la novedad tecnológica, la temporada promete quedar marcada por una serie de récords y cifras históricas que varios de los grandes protagonistas del béisbol actual podrían alcanzar a lo largo del año.

Aaron Judge, por los 400 jonrones

Uno de los focos principales de la temporada estará sobre Aaron Judge, el poderoso jardinero de los Yankees y tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Judge iniciará el 2026 con 368 jonrones en su carrera, la mayor cifra entre todos los jugadores activos desde su debut en 2016. Con apenas 32 cuadrangulares más, el capitán de los Yankees alcanzaría los 400, una marca que podría conseguir además en un ritmo histórico.

El toletero ya rompió récords al llegar a 300 jonrones en apenas 955 juegos, la menor cantidad en la historia. Si mantiene su producción habitual —como las campañas de 62 jonrones en 2022, 58 en 2024 y 53 en 2025— podría convertirse también en el jugador que llega más rápido a los 400.

Juan Soto persigue una marca legendaria de Mickey Mantle

Otro nombre que aparece en el radar de los récords es Juan Soto, quien continúa consolidándose como uno de los bateadores más disciplinados de su generación.

Agencia EFE/EFE Los 15 jugadores mejor pagados de la MLB en 2026 suman ingresos por 718 millones de dólares, liderados por el japonés Shohei Ohtani, quien supera los 170 millones anuales y marca un hito histórico, en un año con una leve caída del 4 % en las ganancias totales, según el portal deportivo Sportico.

El dominicano comenzará la temporada con 896 bases por bolas, la mayor cantidad en la historia antes de cumplir los 27 años. Ahora el objetivo es superar el récord de 1,003 boletos antes de los 29 años, impuesto por el legendario Mickey Mantle.

Soto necesita 104 pasaportes para llegar a la cifra. El reto parece alcanzable si se considera que desde 2021 ha recibido al menos 127 boletos por temporada, confirmando su extraordinaria paciencia en el plato.

José Ramírez busca entrar al exclusivo club 300-300

Uno de los logros más impresionantes que podría concretarse en 2026 pertenece al dominicano José Ramírez, figura de los Guardianes de Cleveland.

Ramírez comenzará el año con 285 jonrones y 287 bases robadas, por lo que está a apenas 15 cuadrangulares y 13 robos de convertirse en el noveno jugador en la historia de MLB con 300 jonrones y 300 bases robadas.

Actualmente, ese exclusivo grupo lo integran leyendas como: Willie Mays, Barry Bonds, Álex Rodríguez, Andre Dawson y Carlos Beltrán.

Además, Ramírez está cerca de romper otro récord histórico: necesita 195 bases alcanzadas para convertirse en el líder histórico de la franquicia de Cleveland en ese rubro.

Dos leyendas siguen subiendo en la lista de ponches

A pesar del paso de los años, Justin Verlander y Max Scherzer siguen ampliando sus legados como dos de los lanzadores más dominantes de la era moderna.

Verlander iniciará la temporada con 3,553 ponches, ocupando el octavo lugar histórico, mientras Scherzer comenzará con 3,489, en la undécima posición.

Ambos están cerca de superar a Don Sutton (3,574) y seguir escalando en el Top 10 de todos los tiempos. Si mantienen su rendimiento reciente, el avance en la clasificación histórica podría darse durante esta misma campaña.

Tyler Glasnow y Jacob deGrom también acechan cifras redondas

En el montículo también hay otras marcas importantes en el horizonte. El derecho Tyler Glasnow está a 48 ponches de alcanzar los 1,000 en su carrera, una cifra que podría lograr en un número récord de entradas entre los abridores modernos. Por su parte, el estelar Jacob deGrom iniciará el año con 1,851 ponches, muy cerca del prestigioso club de los 2,000. De lograrlo manteniendo su ritmo histórico, podría hacerlo en una de las menores cantidades de innings registradas.

Ohtani, Acuña y Jansen también aparecen en el radar

La temporada también podría traer otras marcas destacadas. Shohei Ohtani iniciará el año con 280 jonrones y 670 ponches como lanzador. Podría convertirse en el primer jugador moderno en alcanzar 300 jonrones y 700 ponches.

Ronald Acuña Jr. tiene 186 jonrones y 205 robos. Busca convertirse en uno de los pocos jugadores con 200 cuadrangulares y 200 bases robadas antes de los 29 años.

Kenley Jansen comienza la campaña con 476 salvamentos, apenas dos menos que Lee Smith, quien ocupa el tercer lugar histórico.