La reelección de Ramón Jesurun como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol marca un nuevo capítulo en la continuidad dirigencial del fútbol nacional, en una asamblea que también dejó como hecho destacado la llegada de Alejandro Arteta, expresidente de Junior, al Comité Ejecutivo. La jornada ratificó la estabilidad en la cúpula de la FCF, al tiempo que abrió espacio a nuevas figuras dentro de su estructura de gobierno.

Durante la asamblea ordinaria, Jesurun fue respaldado nuevamente por los afiliados para seguir al frente del organismo rector del fútbol colombiano, consolidando así un proceso que ha estado enfocado en el fortalecimiento institucional y deportivo.

En paralelo, dos de los movimientos más relevantes fue la elección de Alejandro Arteta, reconocido por su gestión al frente del Junior, y Oscar Astudillo como nuevos integrantes del Comité Ejecutivo en la figura de vocal de Dimayor, lo que representa una renovación parcial dentro del órgano directivo.

Alejandro Arteta, expresidente de Junior, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la FCF.

Además de estas designaciones, la asamblea también definió otros cargos clave dentro de la Federación. Se ratificaron miembros en distintas vicepresidencias y comisiones, manteniendo un equilibrio entre continuidad y renovación. Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González se mantienen como vicepresidentes de la FCF, mientras que Jaime Ordóñez y Juan Fernando Mejía fueron nombrados como vocales de la Difutbol.

Estas decisiones buscan garantizar la gobernabilidad del ente y dar seguimiento a proyectos estratégicos como el desarrollo del fútbol base, el impulso de las ligas regionales y el respaldo a las selecciones nacionales.

La presencia de Arteta en el Comité Ejecutivo se interpreta como un paso hacia la inclusión de perfiles con experiencia reciente en la administración de clubes, mientras que la reelección de Jesurun reafirma la confianza de los dirigentes en su liderazgo. En conjunto, los nombramientos reflejan la intención de la FCF de sostener su rumbo actual.

Este jueves 19 de marzo de 2026 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol en la Sede Deportiva de la entidad, en Bogotá.

Balance de gestión

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su Informe de Gestión 2022–2025, en el que expone un balance integral marcado por la consolidación competitiva, la expansión institucional, el fortalecimiento financiero y la proyección estratégica hacia 2026.

El documento, dado a conocer por la Presidencia de la entidad, reúne los principales avances en materia deportiva, de infraestructura, administrativa, financiera, jurídica y de desarrollo, así como las líneas de acción que orientarán el próximo ciclo. Según el informe, durante el cuatrienio se registraron resultados deportivos destacados en todas las categorías, lo que ha permitido fortalecer la gestión competitiva del fútbol colombiano a nivel nacional e internacional.

En el plano de infraestructura, la Federación reportó progresos en la modernización de sus sedes en Barranquilla y Bogotá, además de la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, considerado un paso clave para mejorar las condiciones de preparación de los deportistas. A nivel económico, el balance señala un crecimiento sostenido tanto en ingresos como en utilidades, reflejo de una estructura financiera fortalecida.

El presidente de la entidad, Ramón Jesurun Franco, destacó el alcance de los resultados obtenidos durante el periodo evaluado y subrayó la solidez institucional alcanzada. “Es un orgullo compartir el balance de una actividad sólida desde todo punto de vista en un cuatrienio en el que se consolidó la gestión deportiva con resultados contundentes en todas las categorías. Se avanzó en la modernización de las sedes de Barranquilla y Bogotá, se inauguró el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, los ingresos y utilidades registraron un crecimiento sostenido y hoy se ejecuta la hoja de ruta hacia 2026”, afirmó.

La Federación indicó que este balance no solo resume los logros alcanzados, sino que también traza el camino estratégico para el próximo periodo, con el objetivo de mantener el crecimiento institucional y deportivo del fútbol colombiano.