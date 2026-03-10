El Deportes Tolima buscará este miércoles la remontada en su casa, el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, ante un envalentonado O’Higgins en el partido de vuelta de la tercera y última fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El equipo colombiano, dirigido por Lucas González, intentará revertir el 1-0 de la ida, en la que los chilenos se llevaron la victoria con una anotación del extremo argentino Francisco González, para jugar la fase de grupos del torneo continental.

Sin embargo, el técnico deberá lidiar con la baja del extremo Edwar López, quien sufrió un esguince en su rodilla derecha en la ida, y con su reemplazante natural, Kelvin Flórez, expulsado en el partido disputado la semana pasada en Rancagua.

En cuanto al resto del equipo, es probable que jueguen de inicio buena parte de los jugadores que disputaron el partido de ida, como el portero brasileño Neto Volpi; los centrales Jan Carlos Angulo y Anderson Angulo; los laterales Cristian Arrieta y Junior Hernández; los centrocampistas Sebastián Guzmán, Brayan Rovira y Jersson González, y los delanteros Adrián Parra y Luis Sandoval.

En reemplazo del lesionado López, se espera que aparezca el creativo Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

El O’Higgins, por su parte, viene envalentonado por la victoria en el juego de ida y el buen momento que vive en la Libertadores, en la que ya había dejado en el camino al Bahía.

Los chilenos, dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio, no contarán mañana con el centrocampista Felipe Ogaz, expulsado en el primer partido. Su lugar, posiblemente, lo ocupe el argentino Benjamín Schamine.

Por otra parte, el capitán del equipo, el central argentino Alan Robledo, es duda para el partido por un corte que sufrió en la cabeza en el primer juego y que incluso lo sacó del encuentro del fin de semana de la liga chilena, en el que su equipo le ganó 1-0 a la Universidad Católica.

En cuanto al resto de titulares, Bovaglio dispone del portero Omar Carabalí; los laterales Felipe Faúndez y Luis Pavez; el central Miguel Brizuela; los mediocampistas Juan Leiva y Bryan Ravelo, y los atacantes Martín Sarrafiore, Francisco González y Arnaldo Castillo.