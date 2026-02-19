El talento de Luis Díaz está siendo reflejado en la cancha esta temporada con los números que está dejando con el Bayern Múnich en el fútbol alemán. Pero además, la campaña del guajiro está siendo reconocida por los principales portales de Europa, incluso con premios.

Esta vez, el colombiano ex jugador de Junior fue catalogado como el mejor extremo del mundo por el portal Whoscored, que lo posicionó entre los 10 mejores jugadores a nivel mundial y el mejor extremo de todos con una calificación de 7.7.

El portal especializado también resaltó al compañero de ‘Lucho’ Harry Kane como el mejor en la actualidad, incluso, por encima de Kylian Mbappé.

En cuanto a Díaz, en solo siete meses que tiene vistiendo la camiseta del Bayern Múnich acumula 21 partidos en la Bundesliga, superando a otros colombianos que han pasado por el equipo bávaro como James Rodríguez y ‘Tren’ Valencia.

‘Lucho’ ha anotado 32 goles y ha dado 19 asistencias. Además, ya conquistó su primer título en el fútbol alemán cuando alzó la Supercopa.

Es escolta en la tabla de máximos goleadores del certamen local con 13 y el pasado sábado alcanzó su asistencia número 10.

También logró ser el segundo jugador de las 5 grandes ligas de Europa en acumular al menos 10 goles + 10 asistencias en el rentado local.