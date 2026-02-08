Necesitaba Cole Palmer un partido así. La estrella del Chelsea, lastrada por las lesiones esta temporada, volvió a su mejor nivel al anotar un ‘hat trick’ ante el Wolverhampton Wanderers y mantener a su equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.

El ’10′, que apenas ha podido participar en catorce partidos de Premier League esta temporada, marcó dos tantos de penalti y un golazo a pase de Marc Cucurella para completar el cuarto ‘hat trick’ de su carrera en el Chelsea y el primero desde abril de 2024.

A la facilidad para anotar de Palmer, que hasta este sábado solo había marcado cuatro goles en esta Premier, ayudó mucho la endeblez del Wolves, que demostró un día más por qué es el colista destacado de la tabla.

A los doce minutos de partido, el veterano Matt Doherty derribó a Joao Pedro provocando el primer penalti del partido. Palmer no falló.

A la media hora, esta vez fue Yerson Mosquera el que se llevó por delante de forma infantil a Joao Pedro con un empujón innecesario. Pese a las protestas de los de Rob Edwards, que consideraron que era fuera del área, Palmer volvió a acudir a los once metros y a batir a José Sá.

Minutos después, esta vez Palmer sí anotó de jugada, al mandar a la escuadra un pase desde la línea de fondo de Marc Cucurella.

Victoria resuelta y que podría haber sido aún más plácida si el árbitro hubiera visto una posible agresión de Sá a Joao Pedro en un salto, pero ni el colegiado ni el VAR determinaron esa acción como tarjeta roja e instantes después el colista descontó por medio de Toluwalasa Arokodare en un córner. El que más se enfadó por ese gol fue Robert Sánchez, que está involucrado en la pelea por el guante de oro de la competición y perdió la oportunidad de sumar otra puerta a cero.

Su compatriota, David Raya, del Arsenal, le aventaja por trece a nueve vallas invictas.

Con el triunfo, el Chelsea se va hasta los 43 puntos y mantiene el pulso con el Manchester United, que es cuarto con 44 unidades tras vencer este sábado al Tottenham Hotspur. Si el Liverpool no gana al Manchester City, la brecha con la sexta plaza aumentará.

Del Wolves, poco más resta por decir. Son colistas, con ocho puntos en 25 jornadas. Están a 18 unidades de la salvación y es cuestión de tiempo discernir cuando bajarán al Championship.