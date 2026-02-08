Una expulsión del ‘Cuti’ Romero a la media hora le costó la derrota al Tottenham Hotspur contra un Manchester United que suma cuatro triunfos consecutivos desde que llegó Michael Carrick (2-0).

El argentino se llevó por delante a Casemiro con un peligroso pisotón que fue calificado en la televisión británica como “desagradable” y recibió su sexta tarjeta roja desde que llegó al Tottenham hace tres años y medio. Sin el ‘Cuti’, discutido capitán por esta roja y por sus recientes declaraciones criticando a la directiva, el Tottenham se enfrentó a sesenta minutos por delante fuera de casa y ante un Manchester United en racha.

Tras la roja al ‘Cuti’, el United necesitó menos de diez minutos para encontrar el gol. En un córner, y con la pizarra de Carrick en mano, Bruno Fernandes puso un balón raso al primer palo para que Kobbie Mainoo prolongase de primeras y Bryan Mbeumo le pegara, no de la forma más pulcra, pero efectiva, para batir a Guglielmo Vicario.

Pese a tener ocasiones más que de sobra para hacer un par de goles y tras sufrir la anulación de dos goles por fuera de juego, uno de Amad Diallo y otro de Matheus Cunha, el United se las apañó para llegar al cuarto de hora final con un solo gol de ventaja.

Aun así, no sufrió, y Bruno Fernandes puso la puntilla en el minuto 80 al empujar con la espinilla un centro de Diogo Dalot. El portugués suma seis goles y doce asistencias en esta Premier League y sigue siendo el mejor futbolista que tiene este equipo.

Los ‘Red Devils’ consolidan su posición en Champions, con 44 puntos, cuatro de ventaja respecto al Chelsea que aún tiene que jugar, y a dos de la tercera plaza que tiene el Aston Villa, que visita este sábado al Bournemouth.

El Tottenham tendrá que afrontar los tres próximos encuentros sin el ‘Cuti’ que tendrá que cumplir la sanción, además de que Destiny Udogie se tuvo que marchar lesionado con lo que aparentaba ser un problema muscular. Los problemas en la enfermería se acumulan para un Thomas Frank que en el último encuentro no pudo contar con once de los jugadores del primer equipo.

El danés está bajo mucha presión, con 29 puntos en decimocuarta posición, y de momento solo el salva la gran actuación del equipo en la Champions, donde se clasificó a los octavos de final con una meritoria cuarta posición. Si ganara el West Ham United esta jornada, los ‘Spurs’ solo tendrían seis puntos respecto al descenso.

El Tottenham no gana un partido en Premier desde el pasado 28 de diciembre contra el Crystal Palace.