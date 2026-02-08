Con la llegada de la temporada de vientos, la Gobernación del Atlántico avanza en la organización del Salinas Fest 2026, la segunda edición del festival náutico más importante del Caribe colombiano, que se realizará entre el 20 y 23 de marzo en la Náutica Salinas del Rey, ubicada en en el municipio deJuan de Acosta, con entrada gratuita para el público y 150 cupos disponibles para riders nacionales e internacionales.

Esta segunda edición contará nuevamente con el aval de la Federación Colombiana de Vela (FEDEVELA) y el apoyo de la Liga de Vela del Atlántico, y estará enmarcada como la II Válida Nacional 2026, otorgando puntos para el ranking nacional en las competencias federadas, lo que garantiza un alto nivel competitivo y la presencia de destacados deportistas del país y del exterior.

Salinas Fest 2026 será además el primer gran evento deportivo internacional que se realice en Salinas del Rey luego de que esta playa obtuviera la certificación Bandera Azul en 2025, reconocimiento que destaca estándares internacionales en sostenibilidad ambiental, seguridad, servicios y ordenamiento del espacio.

Las inscripciones para Salinas Fest 2026 son gratuitas y cuentan con 150 cupos disponibles para riders nacionales e internacionales.

Durante cuatro días, el festival ofrecerá un espectáculo deportivo de alto nivel, acompañado de una variada oferta de experiencias turísticas, gastronómicas y culturales preparadas por la Gobernación del Atlántico, convirtiendo a Salinas del Rey en un punto de encuentro para deportistas, visitantes y familias.

“Hemos iniciado toda la organización de esta segunda versión de Salinas Fest, con la experiencia que nos dejó la primera edición. Estamos seguros de que este evento será aún más emocionante, con un gran nivel competitivo y un espectáculo que deleitará a los asistentes. Además de la competencia deportiva, la Gobernación ha preparado una experiencia integral para toda la familia, que permitirá disfrutar del deporte, la playa y el turismo en un entorno único”, afirmó Iván Urquijo Osorio, director de Indeportes Atlántico.

Competencias recreativas y federadas

El Salinas Fest 2026 contará con competencias recreativas y federadas, dirigidas tanto a deportistas en proceso de formación como a atletas de alto rendimiento, en categorías masculina y femenina.

Competencias recreativas

* Wing Olas Open – 21 de marzo

* ⁠Rey del Aire Open – 22 y 23 de marzo

* ⁠Long Distance (TwinTip) – 23 de marzo

Competencias federadas (21, 22 y 23 de marzo – II Válida Nacional FEDEVELA).

* TwinTip Race

* ⁠Kite Foil

* ⁠Wing Foil Race

Estas pruebas otorgarán puntos para el ranking nacional, fortaleciendo el calendario competitivo del país.

“Queremos que este fin de semana, con puente incluido, Salinas Fest sea el destino ideal para la comunidad del Atlántico y de Colombia. Que vivan este espectáculo deportivo, pero también disfruten de este lugar privilegiado por la naturaleza y los vientos. La entrada es gratuita y la experiencia será diferente y memorable”, agregó Urquijo.

La organización del evento ya tiene definida la programación deportiva oficial.

Viernes 20 de marzo

* 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Registro de competidores, entrega de dorsales y regatas de práctica (todas las modalidades).

Sábado 21 de marzo

* 8:00 a. m. – Reunión técnica

* ⁠9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠4:00 p. m. – Wing Olas Open

Domingo 22 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠4:00 p. m. – Rey del Aire Open

Lunes 23 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠2:30 p. m. – Long Distance

* ⁠4:00 p. m. – Premiación oficial