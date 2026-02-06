El delantero colombiano Luis Díaz sigue conquistando el fútbol alemán con sus actuaciones en el Bayern Múnich. Recientemente, el guajiro anotó el gol que le dio el empate 2-2 de su club ante Hamburgo, volviendo, una vez más, a marcar diferencia en el terreno de juego.

Leer más: El tercer regreso de Junior a su vieja casa

A su ingreso al partido, Díaz tardó solo 45 segundos en hacer el segundo gol que el Bayern necesitaba y dio un aliciente a la hinchada.

Ahora, el atacante de la selección Colombia recibió un reconocimiento. Su tanto ante el Union Berlín del pasado 8 de noviembre fue escogido como el mejor del año en Alemania. Esa anotación fue de gran factura, dejando impresionados a sus compañeros y hasta los rivales por la forma en la que pudo definir esa acción.

Le también: Richard Páez es el nuevo director técnico del Cúcuta Deportivo

En la actual Bundesliga, el futbolista lleva 10 goles y nueve asistencias, siendo una de las piezas fundamentales del club, que es líder en solitario del torneo.

Luis Díaz se unió al selecto grupo de jugadores que ganaron este galardón, entre los que destacan Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, Giovane Élber y Harry Kane.

Candidato a mejor jugador del mes

Pero los reconocimientos para el colombiano no paran, pues también fue nominado a mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga.

Le puede interesar: El Barcelona devuelve al Real Madrid a la realidad en la Copa de la Reina

Otros candidatos a mejor jugador del mes en Alemania son Michael Olise, compañero de Díaz en el Bayern; Miro Muheim y Luka Vuskovic, del Hamburgo; Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund; y Stefan Bell, del Mainz 05.

Para apoyar el jugador colombiano, los hinchas podrán ingresar a través de bundesligapotm.easports.com. y realizar su voto.

Lea también: Inician los Campeonatos Nacionales de Ruta: Brandon Rivera se corona campeón nacional colombiano de contrarreloj