Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudí y por segunda jornada consecutiva, tras perderse el choque frente el Al Riyadh, no participa en el encuentro que en estos momentos disputa su equipo contra el Al Ittihad.

El jugador portugués no figura entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Cristiano decidió no jugar el anterior encuentro de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, Benzema cambió de club y este jueves se estrenó con un triplete frente al Al Okhdood.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Cristiano suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

Ante esto la Saudi Pro League (SPL) emitió este jueves un comunicado en el que explicó el modelo de negocio que permitió el fichaje del jugador francés y el motivo por el que el equipo del portugués no pudo moverse de la misma manera en enero.

“La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”, se lee en el comunicado.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, añade.

Además, en la misiva señalan que “los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados”.

Finalmente, menciona: “La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados”.