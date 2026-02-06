El torneo sudamericano femenino sub-20 de fútbol arrancó el pasado miércoles 4 de febrero en Paraguay con diez selecciones buscando uno de los cuatro boletos al Mundial de la categoría, y con Brasil, que ha ganado todas las ediciones anteriores, como máxima aspirante al título.

La primera fecha de la competición tuvo como plato fuerte el debut de la cabeza del grupo A, Paraguay, ante su similar de Chile en Villa Elisa, a unos 15 kilómetros de la capital, Asunción. El partido quedó 4-0 a favor de las locales.

La nueva joya del fútbol sudamericano, la atacante Claudia Martínez, fue una de las protagonistas del partido ante Chile, junto a sus compañeras Maite Mussi y Pamela Viillalba que completaron la victoria con dos goles.

Esa misma jornada debutaron, también por la zona A, Uruguay y Venezuela. Hubo triunfo ‘vinotinto’ por 2-0.

La selección de Uruguay, dirigida por Marcel Rauss, no logró hacer daño a una Venezuela que dominó desde el inicio.

Juan Pablo Pino/EFE Jugadoras de Venezuela celebran al finalizar un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Uruguay y Venezuela en el estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción (Paraguay).

El jueves fueron los duelos del Grupo B, integrado por Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Las primeras en enfrentarse fueron las selecciones de Bolivia y Perú, que jugaron en simultáneo al partido entre Brasil y Ecuador.

La selección femenina de Brasil tuvo que esforzarse al máximo para imponerse por 3-2 a la de Ecuador en el comienzo de las acciones del Grupo B. Mientras que Perú se impuso a Bolivia por 2-0 al aprovechar las oportunidades que dejó la Verde.

EFE/ Juan Pablo Pino Jugadoras de Perú celebran tras ganar el 5 de febrer un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 frente a Bolivia en el estadio Fernando de la Mora en Asunción (Paraguay).

Argentina estará libre hasta el sábado 7 de febrero cuando se estrene ante Ecuador. El mismo día se medirán Bolivia y Brasil.

El Grupo A afrontará la segunda jornada este viernes 6 de febrero, con los partidos Uruguay-Paraguay y Chile-Colombia.

Debut de Colombia en el sudamericano sub-20

Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentarán a Chile este viernes en su primer juego en el sudamericano femenino sub-20.

El objetivo es claro: comenzar con victoria y seguir ese camino para asegurar uno de los cuatro cupos al Mundial de Polonia 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, a partir de las 4:00 de la tarde hora Colombia.

Para ver el partido desde Colombia los fanáticos se pueden conectar a las transmisiones en vivo de los canales Caracol HD2 y RCN HD2. También a través de la plataforma de streaming Ditu.