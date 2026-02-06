La Federación Colombiana de Béisbol confirmó oficialmente este jueves el roster de 30 peloteros que vestirán la camiseta de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo internacional más prestigioso de este deporte, programado entre el 5 y el 17 de marzo de 2026.

La selección nacional quedó integrada por un balance entre experiencia y juventud, con figuras que se destacan en Grandes Ligas, ligas profesionales del Caribe y Japón, ligas independientes de Estados Unidos, y otros circuitos internacionales, en busca de dejar en alto el nombre de Colombia en el Clásico, donde enfrentará a rivales de alto calibre como son Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá.

Roster Oficial de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Jugadores:

• Jorge Alfaro

• Michael Arroyo

• Brayan Buelvas

• Gustavo Campero

• Jordan Díaz

• Elías Díaz

• Dayan Frías

• Jesús Marriaga

• Carlos Martínez

• Harold Ramírez

• Reynaldo Rodríguez

• Donovan Solano

• Giovanny Urshela

Lanzadores:

• Elkin Alcalá

• Adrián Almeida

• Austin Bergner

• Danis Correa

• Nabil Crismatt

• Pedro García

• Río Gómez

• Yapson Gómez

• Tayron Guerrero

• David Lorduy

• Emerson Martínez

• Luis Patiño

• José Quintana

• Jhon Romero

• Reiver Sanmartín

• Julio Teherán

• Guillermo Zúñiga

La nómina colombiana combina la experiencia de peloteros con amplio recorrido en Grandes Ligas como Jorge Alfaro, Elías Díaz, Dónovan Solano y Gio Urshela, junto a brazos cotizados como el experimentado José Quintana y otros de gran proyección como Luis Patiño, Yapson Gómez y Guillermo Zúñiga.

Entre los bateadores, la presencia de toleteros ágiles y poderosos como Jordan Díaz, Harold Ramírez, Jesús Marriaga y Reynaldo Rodríguez, quien acaba de coronarse campeón en México, promete una ofensiva dinámica, capaz de enfrentar a cualquier pitcheo adversario.

Colombia vivirá el Clásico Mundial enfrentando a equipos de tradición beisbolera, como Puerto Rico, Cuba, Panamá y Canadá, en una llave que pondrá a prueba la calidad y preparación de los nuestros desde la primera fase del torneo.

Calendario de Colombia en el Grupo A

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan (Puerto Rico)

Viernes 6 de marzo de 2026

Puerto Rico vs. Colombia

6:00 p. m.

Sábado 7 de marzo de 2026

Colombia vs. Canadá

11:00 a. m.

Domingo 8 de marzo de 2026

Colombia vs. Cuba

11:00 a. m.

Lunes 9 de marzo de 2026

Colombia vs. Panamá

11: 00 a. m.

Formato del torneo

• Los dos mejores del grupo avanzan a cuartos de final.

• Los cuartos se jugarán el 13 y 14 de marzo, y luego semifinales (15 y 16) y final el 17 de marzo en Miami.