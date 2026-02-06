La Liga brasileña de 2026 arrancó la semana pasada con Flamengo y Palmeiras como los grandes favoritos al título, al que también podrían aspirar otros equipos que se han reforzado con ímpetu, como Cruzeiro y Atlético Mineiro.

El inicio de este Campeonato Brasileño supuso un cambio radical con respecto a ediciones anteriores, cuando la pelota solía empezar a rodar entre marzo y abril.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha dado un vuelco al calendario que ha dado como resultado una Liga que convive en sus primeras jornadas con los torneos regionales de pretemporada.

Un desafío extra para un año marcado también por la celebración del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, cuando el ‘Brasileirão’ se detendrá.

Los favoritos al título han tocado poco sus plantillas por el momento, aunque la lista de nuevos pretendientes ventilada por la prensa local es amplia, destacando entre todos ellos el extremo colombiano Jhon Arias, ahora en el Wolverhampton inglés.

X Wolves Momento del gol del colombiano Jhon Arias.

Según el medio brasileño ‘UOL’, el colombiano llegó a un acuerdo con el Palmeiras tras recibir una oferta que superó la presentada por Fluminense.

“Palmeiras llegó a un acuerdo con Jhon Arias y está a la espera de la firma del contrato para anunciar al mediocampista colombiano de 28 años como su nuevo fichaje”, aseguraron los periodistas Danilo Lavieri y Flavio Latif, del citado medio.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA El volante Jhon Arias en el partido ante Paraguay.

Agregaron que el contrato de Jhon Arias será por cuatro años, hasta mediados de 2030.

Los últimos seis meses del colombiano, en el club Wolverhampton Wanderers, fueron complicados. El equipo se encuentra actualmente en la última posición de la tabla de la Premier League y tiene prácticamente imposible la salvación tras acumular ocho puntos en 24 jornadas.