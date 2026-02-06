La Saudi Pro League 2025- 2026 vive una de sus luchas más emocionantes por la cima de la tabla de goleadores en los últimos años, con varios atacantes consolidándose como protagonistas y marcando una temporada de crucial frente al arco rival.

Según las estadísticas oficiales de la temporada, la tabla de artilleros está liderada por nombres de gran impacto mundial y varios colombianos que aportan goles decisivos:

Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) – 19 goles

El delantero inglés ha tomado la delantera en la carrera por la Bota de Oro, siendo el máximo goleador de la liga con una eficacia ofensiva notable.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 17 goles

El atacante colombiano se ha consolidado como una de las sensaciones de la liga, marchando mano a mano con figuras de la élite con cifras goleadoras impresionantes.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 17 goles

La estrella global continúa demostrando su olfato goleador a pesar de la veteranía, convirtiéndose en una pesadilla constante para las defensas rivales.

Roger Martínez (Al-Taawoun) – 14 goles

Otro colombiano que ha brillado con luz propia esta temporada, consolidándose entre los principales artilleros y siendo pieza clave del ataque de su equipo.

João Félix (Al-Nassr) – 13 goles

El portugués aporta un registro importante y mantiene la presión en la pelea por los primeros puestos ofensivos.