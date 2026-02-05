Atlético Nacional le ha llamado la atención los jóvenes talentos, y tiene uno de los nombres más importantes como lo es el de Juan Manuel Rengifo.

Con apenas 20 años, el mediocampista se ha convertido en una pieza clave del equipo ‘verdolaga’ y en una de las mayores promesas del país.

En pocos meses, pasó de ser una apuesta juvenil a ganarse un lugar fijo en el once titular de uno de los clubes más importantes de Colombia, destacándose por su madurez, disciplina y capacidad para influir en diferentes zonas del campo.

Rengifo se caracteriza por su despliegue físico, visión de juego y versatilidad táctica. Su recorrido le permite aportar tanto en labores defensivas como en la generación de juego ofensivo, convirtiéndose en un volante mixto ideal para el fútbol actual.

Con el dorsal 19, el joven jugador se ha transformado en uno de los protagonistas de la Liga BetPlay Dimayor, despertando elogios tanto en el ámbito nacional como internacional. Durante el amistoso frente al Inter Miami, el entrenador Javier Mascherano destacó públicamente su rendimiento y proyección.

Rengifo fue el autor del único gol de Atlético Nacional en la derrota 2-1, demostrando personalidad y jerarquía ante un rival de alto nivel.

Hasta el momento, el mediocampista acumula 23 partidos disputados, 5 goles anotados y 5 asistencias registradas.

Asimismo, todos están atentos en el siguiente desafío para Juan Manuel Rengifo que será la Copa Sudamericana 2026. Esta competencia representará una oportunidad clave para medir su nivel frente a rivales internacionales y consolidar su proyección fuera del país.