Los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026 se inauguran oficialmente el próximo viernes 6 de febrero en el estadio milanés de San Siro, en Italia.

EFE/EPA/Alessandro Di Meo Las antorchas olímpicas y paralímpicas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Dónde serán los JJOO de Invierno 2026

El reparto geográfico de deportes durante las olimpiadas de invierno 2026 es el siguiente:

Milán acoge el patinaje artístico, el patinaje de velocidad, la pista corta y el hockey sobre hielo, con estrellas de la Liga Nacional de Hockey que representarán a sus países. Cortina d’Ampezzo es la sede del esquí alpino femenino, el curling y las pruebas de bobsleigh, skeleton y luge.

Val di Fiemme alberga el esquí de fondo, los saltos de esquí y la combinada nórdica. Anterselva, el biatlón. Bormio, el esquí alpino masculino y el esquí de montaña. Y Livigno, el esquí artístico y el snowboard.

¿Cuándo comienzan las competencias?

Aunque los Juegos se inauguran el viernes 6 de febrero, ya desde este miércoles 4 hay competición: empezarán los partidos de dobles mixtos de curling en el Estadio Olímpico de Cortina, que ya fue empleado en los Juegos de 1956.

Las primeras medallas se entregarán el día 7, incluida la del descenso masculino en Bormio.

Son los Juegos de invierno más paritarios de la historia, con un 47 % de participación femenina. En otra muestra del avance técnico de las mujeres, la prueba de esquí de fondo con salida en masa se disputará por primera vez sobre 50 km, como la de los hombres, y no sobre 30.

¿Cómo ver los JJOO de Invierno 2026 por ‘streaming’?

A partir de este 4 de febrero los usuarios de HBO Max podrán ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 con cualquier plan de suscripción base.

Los Juegos de invierno y el cambio climático

La falta de nieve en cotas cada vez más altas y la necesidad de proteger los entornos montañosos son algunas de las dificultades que afronta en un contexto de cambio climático la organización de los Juegos Olímpicos de invierno.

“Evidentemente, tenemos un problema”, admite Íñigo Ayllón, responsable del Comité Legal y de Seguridad de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF), nuevo deporte olímpico.

“Para las pruebas necesitas contar con una estación de esquí a cota de cafetería, de calle, digamos, para que sea accesible al público, y no siempre hay nieve”, dice.

“Todo el sector percibe que las administraciones están dejando de invertir dinero público en estaciones por debajo de 2.000 metros, porque en poco tiempo no serán rentables”, apunta Ayllón a ‘Efe’.

Según un estudio encargado por el Comité Olímpico Internacional (COI), el número de posibles sedes de los Juegos será cada vez menor: si ahora podrían organizarlos 93 localidades, serán solo 52 en la década de los cincuenta y 46 en los ochenta.

Con el fin de reducir el impacto de los Juegos sobre el medio, Milán-Cortina 2026 ha minimizado la construcción de instalaciones, aprovechando las ya existentes. Pero ha quedado un mapa de competición desperdigado por 22.000 km cuadrados en los Alpes italianos.