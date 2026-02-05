El Deportivo Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026.

Esto con el objetivo de conformar una nómina competitiva que le permita volver a los primeros lugares del fútbol colombiano. Por eso, el nombre del lateral izquierdo Juan Pablo Patiño ha tomado fuerza como una de las principales opciones para reforzar la plantilla verdiblanca.

De acuerdo con versiones provenientes de medios nacionales e internacionales, el futbolista de 27 años, actualmente vinculado al Club Nacional de Football de Uruguay, estaría cerca de regresar al país en condición de préstamo. La operación se encuentra en etapa de análisis y podría concretarse en los próximos días, dependiendo de los acuerdos entre las partes involucradas.

Juan Pablo Patiño llegó al fútbol uruguayo en 2025, procedente de Once Caldas, luego de que Nacional adquiriera el 70 % de sus derechos deportivos por una cifra superior a los 600 mil dólares. Durante su paso por el club charrúa, disputó varios encuentros oficiales y formó parte del plantel campeón del torneo local.

Aunque no logró consolidarse como titular permanente, el lateral logró sumar experiencia en competiciones exigentes, lo que hoy lo convierte en un jugador atractivo para los equipos del fútbol profesional colombiano.

Antes de su salida al exterior, Patiño tuvo destacadas actuaciones con clubes como Cúcuta Deportivo, Alianza FC y Once Caldas, consolidándose como un defensor con proyección ofensiva y buen recorrido por la banda.

De concretarse el préstamo, el jugador se convertiría en el décimo refuerzo del club para 2026, sumándose a nombres importantes como Pedro Gallese, Juan Dinenno y Emanuel Reynoso, quienes ya hacen parte del nuevo proyecto deportivo.

Por ahora, la afición se mantiene atenta a los anuncios oficialesç.