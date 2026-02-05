Y si hablamos de sueños, Juan Pablo Vega los ha tenido desde que era un niño. Si bien confiesa que ha incursionado en otros deportes como la equitación, sabía que su vida estaba destinada a los autos.

Antes de empezar con sus competencias en este 2026, el piloto, hermano de la ex miss Universo Paulina Vega, habló con EL HERALDO acerca de lo que será su año, de sus vivencias, de su familia y otros temas. Se convierte en el primer colombiano que correrá el campeonato de Porsche más importante del mundo.

¿Qué viene para usted en este año?

La verdad siento y, estoy muy contento, porque este año yo creo que va a ser el más importante de toda mi vida hasta el momento, frente al automovilismo, porque esto es un campeonato muy importante y soy el primer colombiano, y además barranquillero, en competir en él. Entonces estoy muy emocionado, muy ansioso. Yo sé que va a ser un año muy bueno, obviamente de muchos retos, mucho esfuerzo, pero como todo, al final yo sé que va a dar buenos resultados.

Háblenos del campeonato en el que va a competir…

Para explicarles sobre el tema, hay campeonatos que corren con la Fórmula 1 a nivel internacional, pero este en específico es el que más años lleva compartiéndose con la Fórmula 1, es decir, yo voy a estar corriendo en carreras el mismo fin de semana de la Fórmula 1, más o menos una o una hora y media antes de que la Fórmula 1 salga a pista. Todos tenemos el mismo carro, es un Porsche GT3 Cup 992, que justo este año va a tener un cambio técnico, entonces van a sacar un nuevo modelo. Todos los equipos tenemos exactamente el mismo carro, cada uno le puede hacer ciertos cambios muy específicos en temas de aerodinámica, la presión de llantas, pero nada relacionado con el motor. Es un campeonato muy competitivo, lleva ya más de 30 años corriendo con la Fórmula 1. Allá están los mejores que corren carros Porsche en el mundo. Y pues estoy muy contento de ser el primer colombiano en correr el campeonato completo. Eso la verdad siento que es la parte que más me emociona de todas. Y además, son ocho carreras. Previo a las competencias hay que ir a hacer cierto test con el equipo, probar el carro, a conocer algunos circuitos. Pero la primera como tal arranca en junio y la segunda en septiembre en Monza, en Italia.

¿Cuál es la idea con el auto que quiere traer a la ciudad?

Yo desde que empecé a correr, ese carro siempre me lo he imaginado acá en la ciudad donde nací. La verdad me parecería increíble, yo he visto algunos pilotos que lo han logrado hacer en sus países y en sus ciudades natales y me lo imaginé, un día me llegó la idea y decidí contarla, expresarla y manifestarla a ver si de pronto algún día se da, para mí sería increíble poder hacer un evento de esos acá en Barranquilla: traer el carro, reunir a la gente y que vivan una experiencia nueva que siento yo que acá no se ha podido vivir a ese nivel. Siento que sería para mí, la verdad, un orgullo poder estar acá y ser yo el que lo maneja, pero también para la ciudad que puedan conocer el carro y el piloto que va a estar representándolos durante este año.

Josefina Villarreal/El Heraldo Juan Pablo Vega, piloto barranquillero que disputará la Supercopa de Porsche.

¿Cómo es su rutina y cómo distribuye su tiempo?

Mi rutina todos los días es básicamente la misma. Yo me levanto, lo primero que hago es ir a caminar, que eso como que me ayuda a organizar mi día. Mientras camino organizo todas las ideas que tengo durante el día. Después de eso le dedico más o menos unas dos horas al simulador, intento hacerlo todos los días. También voy al gimnasio con mi papá (Rodolfo Vega Llamas) siempre, eso no puede faltar, es como el plan de padre e hijo. Me toca también pasar tiempo con mi novia y con mi familia, entonces me logro distribuir bien. En este momento estoy enfocado más que todo en el tema del automovilismo, también tengo que dedicarle tiempo a una marca de alimentos saludables que se llama SMU, que tengo con mi familia. Pero más que todo este año estoy enfocado en buscar patrocinadores y entrenar para lo que se viene. Esa es como más o menos mi rutina.

¿Cómo ha sido el apoyo que ha podido recibir?

A mí Barranquilla ya me ha apoyado a lo largo de mi carrera. Hablando más que todo como de empresas, ha sido un camino complicado, hemos tenido algunos patrocinadores durante estos años, obviamente es un camino difícil, esa es la parte, siento yo, más difícil de poder cumplir este sueño, el tema de los patrocinadores; sin embargo, estoy muy agradecido con las empresas y mi ciudad Barranquilla que ya me ha apoyado, y espero poder seguir contando con ese respaldo para lo que viene de este sueño. Digamos que aparte de entrenar, aparte de competir a ese nivel tan alto, siento que para poder hacerlo hay que tener un buen equipo y ahí es donde mi familia ha estado siempre presente ayudándome a buscar a esos patrocinadores para que esto sea realidad.

¿Se imaginó alguna vez, cuando estaba pequeño, que su vida iba a estar ligada con el automovilismo?

Yo me acuerdo que muy chiquito yo hablé con mi mamá y le dije, ‘ma, yo algún día quiero correr en la Nascar’. Yo tenía como unos 5 años. Y justo en ese momento ella era fanática de los caballos, entonces le dio obviamente un poquito de miedo que un niño tan chiquito quiera hacer un deporte tan peligroso. Me metí por ese lado de la equitación, ahí estuve varios años, pero yo sé que siempre dentro de mí estuvo ese amor por los carros. Yo veía un carro en la calle, me sabía el modelo, el año, la marca, todo, yo era muy fanático, hasta que llegó un día en el que ya como que perdí esa pasión por la equitación y ahí fue cuando decidí ya cambiar a lo que siempre quise, que fue correr carros.

¿Y cómo es estar en una familia en donde su hermana fue Miss Universo y usted ahora es piloto?

La verdad es un orgullo muy grande de todos. Estoy muy agradecido por la familia en la que estoy, la verdad estoy muy agradecido y muy contento también de que mi hermana me apoye y poder haber vivido esa experiencia con ella fue un cambio muy importante en nuestras vidas. Para toda mi familia fue un cambio de rutina, de experiencias muy bacano. Yo ahora poder estar haciendo esto la verdad me parece muy bonito. Ella (Paulina) siempre ha estado para apoyarme en las redes y la visibilidad que me puede dar su imagen es bueno. Siempre está ahí para apoyarme en los momentos más difíciles, la verdad, ha sido una gran hermana, junto también con Valeria, que me han apoyado siempre y han estado ahí dándome esa guía de hermanas mayores.

¿Y qué es lo que más difícil en este tipo de carreras?

Lo más difícil siempre es conocer los circuitos, porque tú corres con competidores que viven allá, ya se conocen las pistas de memoria, han ido mil veces y tú llegando por primera vez. Creo que es la parte más complicada, poderte adaptar rápido al circuito pero siento que este año, como ya me conozco varios, puede ser un poco diferente pero esta es la parte más complicada.

¿Tiene algún tip para cuando vayas a un circuito nuevo?

Lo que yo hago que me funciona es primero ver muchos videos de la pista. Antes de tener el simulador veía muchos videos de la pista y ya cuando estoy allá la camino, tengo que ir a caminarla sí o sí, le tomo foto a cada curva, a cada punto importante, por ejemplo frenar en este manchón negro. Y ya con eso me la voy aprendiendo poco a poco para cuando esté en el carro, pues es más fácil.

¿Cuál es el sueño más grande que tienes?

Mi sueño más grande es poder convertirme en piloto oficial de la fábrica Porsche. Siento yo que es la parte que más requiere tiempo, obviamente, y experiencia, pero siento que voy por un buen camino y yo sé que algún día voy a poder estar en esa posición, corriendo ya con la marca oficial de Porsche.

¿Qué es más difícil? ¿Correr en un circuito o en las calles de Barranquilla o de Bogotá?

Es más difícil correr en la calle porque lo bueno del circuito es que tú estás corriendo con 20 personas que todos están pensando en lo mismo, en no chocarse, en hacerlo bien, en cambio tú en la calle te encuentras con personas que tal vez no piensan así como tú, entonces puede ser más peligroso.

Por Juliana Benavides

Periodista de EL HERALDO