El piloto barranquillero Juan Pablo Vega está listo para hacer historia en el automovilismo mundial. El atlanticense anunció que será el primer colombiano y barranquillero en disputar una temporada completa en la Porsche Mobil 1 Super Cup, uno de los campeonatos monomarca más prestigiosos y competitivos del planeta.

“Lo voy a hacer. Voy a ser el primer colombiano y barranquillero en correr una temporada completa en la Porsche Mobil 1 Super Cup. En 2024 fue una sola carrera, una sola oportunidad en el Red Bull Ring, pero ahora son ocho: ocho carreras en ocho circuitos legendarios”, afirmó con emoción el piloto.

Vega, quien debutó en 2024 con una participación única en Austria, asegura que este nuevo paso es la realización de un sueño que nació en la mente de un niño que jamás se rindió. “Han sido años de mucho trabajo, sacrificio y lágrimas, pero también de creer que sí se puede”, expresó.

Para el 2026, el barranquillero promete una “nueva era” en su carrera, en la que llevará los colores de Colombia a los circuitos más importantes del mundo. Su objetivo no es solo competir, sino inspirar a una nación.

“Ese sueño que me sacó millones de lágrimas va a sacarle millones de sonrisas a los colombianos. Yo no corro solo, corro con el sueño de un país completo y con el corazón de una familia que me ama y me apoya”, agregó.

Con la mirada puesta en el futuro, Juan Pablo Vega busca dejar un mensaje claro:

“No hay motor que ruja más duro que el sueño de un colombiano, porque en Colombia somos capaces de cualquier cosa. Y el próximo año, voy a ser yo quien lo demuestre”, concluyó.