Definitivamente Colombia no va a la Serie del Caribe del próximo año. El presidente de la División Profesional del Béisbol Colombiano, Pedro Salzedo, en una entrevista en el programa En La Jugada, de EL HERALDO, confirmó la mala noticia.

“Recibimos la invitación, pero estando ya en la Serie de las Américas, la organización de nosotros nos exige que cualquiera que participe debe hacerlo bajo las mismas condiciones. Las circunstancias no se dan y nos vamos a abstener de participar en la Serie del Caribe”, manifestó.

“Nos tocaría pagar, porque para ir a Venezuela nos tocaría hacer recorrido, todo tiene un costo importante, la Serie de las Américas cuestionó eso. Nosotros somos socios de la Serie de las Américas. Es un torneo que tuvo mucho éxito y es el que estamos respaldando en este momento”, complementó.

El dirigente fue enfático en que si van al torneo sería un gran costo por participar.

“Nosotros no participamos en la última Serie del Caribe porque teníamos que pagar un costo por

participar y luego estar una semana participando sería mucho costo, por eso no asistimos”, señaló.

Por otro lado, el directivo dijo que la Liga de Béisbol de Colombia está programada para empezar el 28 de noviembre y que están a la espera de la confirmación de Leones para saber si participará en el torneo y se unirá a Caimanes, Toros, Tigres y Vaqueros.