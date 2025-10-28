Los ciclistas de pista del Atlántico, quienes se han destacado en competencias nacionales e internacionales, se preparan para asumir un nuevo desafío, que es participar en el Gran Giro de Rigo 2025, edición Carnaval, un evento internacional de ciclismo de ruta organizado por el ídolo colombiano Rigoberto Urán.

Leer también: Los Dodgers logran un triunfo histórico en la Serie Mundial ante Azulejos: se jugaron 18 entradas

El equipo atlanticense estará conformado por: Marianis Salazar, Mariana Pérez, Luna Álvarez, Martha Ojeda, Valentina García e Iván Díaz, atletas que han brillado con la selección Atlántico y la selección Colombia.

El Giro de Rigo se vivirá en el Atlántico del 31 de octubre al 2 de noviembre, con una ruta que recorrerá los municipios de Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará. Se esperan más de 10 mil participantes de 20 países, quienes disfrutarán de una verdadera fiesta de la bicicleta por los encantos naturales del departamento.

Con apenas 18 años, Mariana Pérez, campeona panamericana y nacional de pista, expresó su emoción por formar parte de esta experiencia y reveló que ha estado entrenando de manera rigurosa y disciplinada para este Giro y dejar el nombre del departamento en alto.

Leer más: René Higuita recordó su fugaz paso por Junior: “Tuve un problemita con Peluffo”

La experimentada Martha Ojeda, quien a sus 34 años ha representado al Atlántico en múltiples campeonatos nacionales, considera el reto como una experiencia única para ella como deportista y para el departamento porque será una vitrina turística, deportiva, económica y social.

“El recorrido es exigente, por eso estamos entrenando dos veces por semana como parte de nuestra preparación. Será una linda experiencia poder correr al lado de Rigo en este importante evento deportivo”, señaló Ojeda.

La joven Valentina García, integrante de la selección Atlántico, resaltó esta experiencia como enriquecedora en su preparación como ciclista. “Estoy muy feliz, y lo que más quiero es disfrutar el recorrido y dar una excelente muestra de todo lo que trabajamos en la selección Atlántico. Nosotros somos pisteros, pero también hacemos ruta”, manifestó.

Leer también: “Yo sí hubiera sacado carro de bomberos por el tercer lugar en el Mundial Sub-20”: Higuita

Luna Álvarez, quien también ha integrado procesos de la selección Colombia, destacó el valor humano del giro, su aporte al departamento y a la sociedad en general por la magnitud e importancia que tiene para el deporte no solo en el Atlántico, sino en la región Caribe.

“Siento mucha emoción y ansias por esta nueva experiencia. Voy a conocer lugares del Atlántico sobre mi bicicleta y personas de distintas partes del mundo. Admiro mucho a Rigoberto como deportista y como persona, tiene una gran energía”, dijo Luna.

Con talento, preparación y pasión, los ciclistas del Atlántico se alistan para representar con orgullo al departamento en una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional.