La tenista colombiana Emiliana Arango (46 del mundo) ha caído este miércoles en los octavos de final del Abierto de Ostrava, República Checa, ante la alemana Tamara Korpatsch (124) por 6-3 y 6-4.

Arango concedió su primer servicio tras un segundo juego de infarto y, aunque recortó distancias tras romperle el saque a la alemana, no pudo evitar que el primer set se decantara por 6-3 a favor de la número 124 del mundo.

Nada más comenzar la segunda manga del encuentro, Emiliana Arango replicó su comienzo de partido para volver a perder su servicio y, aunque logró poner las tablas en el tercer juego, acabó cediendo su último servicio, dejando a Korpatsch con pie y medio en semifinales, oportunidad que la alemana no desaprovechó para cerrar el partido con un 6-4.

De este modo, la colombiana, número 46 del mundo, deja el torneo tras caer tanto en la categoría individual como en dobles en la pista dura de Ostrava.

La alemana por su parte, se enfrentará en cuartos de final a la estadounidense Caty McNally, número 71 del mundo, que venció en su respectivo encuentro de octavos de final a la checa Tereza Martincova por un doble 6-4.

