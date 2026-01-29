Juan Fernando Quintero volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas colombianos más influyentes en el fútbol sudamericano.

El mediocampista fue la gran figura en la victoria 2-0 de River Plate frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Monumental.

Con dos goles y un papel determinante en el manejo del juego, el ‘10’ se consolidó como referente del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y confirmó su excelente inicio de temporada.

El primer tanto de Quintero llegó al cierre del primer tiempo, cuando ejecutó con precisión un tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival.

En la segunda parte, el colombiano amplió el marcador tras una jugada colectiva que terminó con una definición precisa dentro del área. Con ese gol, aseguró el triunfo y selló una noche perfecta.

🇨🇴 River desde que Juan Fernando Quintero es capitán:



- 2 partidos jugados, 2 ganados

- Dos goles, una asistencia



El MEJOR JUGADOR del CONTINENTE. pic.twitter.com/F2t2xCygPB — Fran (@frabigol) January 29, 2026

Más allá de su doblete, Quintero ha tenido una participación directa en cada anotación de River en este arranque del campeonato. En la fecha anterior, fue el encargado de asistir en el único gol frente a Barracas Central.

El entrenador Marcelo Gallardo ha depositado su

confianza en el volante colombiano. Además, su experiencia internacional se ha convertido en un factor clave para orientar a los jugadores más jóvenes y fortalecer el proyecto deportivo del club.