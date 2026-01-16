Ricardo “Caballo” Márquez fue presentado oficialmente este jueves 15 de enero como nuevo jugador del Club Sport Cartaginés, equipo de la Primera División de Costa Rica.

El atacante samario, de 28 años, no continuará en el Unión Magdalena luego del descenso del equipo a la Categoría B del balompié nacional, donde se había convertido en una de las figuras ofensivas en temporadas pasadas. En su momento más reciente con el conjunto bananero, el goleador sumó siete tantos y tres asistencias en el último torneo.

Ahora, bajo los colores del Cartaginés, Márquez buscará consolidarse y aportar su experiencia a un plantel que aspira a competir en el Clausura 2026.

El club costarricense lo anunció como su tercer refuerzo para la temporada, destacando su poder ofensivo y la expectativa de fortalecer el ataque.

La llegada al Cartaginés representa para Márquez un salto internacional después de haber defendido varios clubes en Colombia, incluidos Unión Magdalena, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

