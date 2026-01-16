Este viernes 16 de enero comienzan los partidos de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. La primera fecha arranca con los encuentros del Deportivo Pereira vs. Club Llaneros y Fortaleza Fútbol Club vs. Alianza Fútbol Club, a las 6:20 y las 8:30 p. m., respectivamente.

Son 20 equipos los que competirán por la estrella del primer semestre, empezando como favoritos los campeones del 2025: Santa Fe y Junior FC.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.

El equipo barranquillero se proclamó campeón de la Liga BetPlay Dimayor en diciembre pasado, tras imponerse en el partido de vuelta de la gran final, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto ‘Tiburón’ venció 1–0 a Deportes Tolima, cerrando la serie con un marcador global de 4–0, luego del triunfo 3–0 conseguido en el encuentro de ida en Barranquilla.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Los mejores momentos del deporte colombiano en 2025.

Así, los dirigidos por Alfredo Arias lograron conquistar la estrella 11 para el club, que se proyecta como uno de los más fuertes de cara al primer semestre de la Liga tras la contratación de Luis Fernando Muriel.

Josefina Villarreal Luis Fernando Muriel durante su presentación en el estadio Metropolitano.

Por consagrarse campeón de la Liga BetPlay hace un mes, Junior recibió 500.000 dólares, un incentivo entregado por la Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol, como parte del programa de fortalecimiento de los torneos locales.

Este monto equivale aproximadamente a 1.908 millones de pesos colombianos. Cabe aclarar que BetPlay, pese a ser el patrocinador oficial del campeonato, no entrega premios económicos directos al club campeón.

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol explicaron que estos incentivos buscan elevar el nivel competitivo de las ligas del continente y fortalecer institucionalmente a los clubes participantes.

A ese ingreso se sumó un premio aún mayor. Junior aseguró tres millones de dólares adicionales por su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026, lo que representa cerca de 11.448 millones de pesos colombianos.

El millonario premio del ganador de la Liga BetPlay I-2026

Teniendo en cuenta que BetPlay no otorga premio económico al club ganador del torneo, se espera que para este año la Conmebol también entregue un incentivo mínimo de 500.000 dólares, como ocurrió el año anterior.

De igual manera la Confederación Sudamericana de Fútbol entregaría un premio adicional al campeón por asegurar su cupo en la Copa Libertadores de 2027.