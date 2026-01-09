La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, se medirá en las semifinales del torneo de categoría WTA 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane a la checa Karolina Muchova, mientras que la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie, hará lo propio contra la ucraniana Marta Kostyuk.

Sabalenka logró el pase al superar por un doble 6-3 a la estadounidense Madison Keys gracias a un notable 72 % de puntos ganados con su primer servicio y a sus mejores prestaciones al resto.

DARREN ENGLAND/EFE Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona contra Madison Keys de los Estados Unidos durante los cuartos de final del torneo internacional de tenis de Brisbane en el Pat Rafter Arena en Brisbane, Australia, el 9 de enero de 2026.

Aunque para muchos la bielorrusa pudo este viernes ‘sacarse la espinita’ con Keys, quien le privó en 2025 del título en el Abierto de Australia, Sabalenka no vio este triunfo como una revancha.

“Simplemente traté de mostrar mi mejor tenis, de jugar punto a punto. Cuando gané el partido, está claro que estaba súper feliz, pero no se me pasó por la cabeza nada que tuviese que ver con el pasado Abierto de Australia. No sé por qué”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Enfatizó en que trata de no centrarse en el pasado, sino en dar lo mejor de ella en cada partido, procurando hacerlo cada vez mejor. Sin embargo, confesó que esto no siempre ha sido así y que ha hecho un duro trabajo interno para no dejarse llevar por la frustración tras una derrota.

“Llevo trabajando muy duro durante mucho tiempo a la hora de controlar mis emociones. Antes, en el pasado, cuando fallaba un golpe fácil, era capaz de perder el partido solo por lo frustrada que me dejaba ese error. Ahora trato de pasar página, de pensar que todo está bien, que lo haré mejor en el siguiente punto. Esa es mi mentalidad hoy en día y creo que me lleva funcionando durante bastante tiempo”, sostuvo.

DARREN ENGLAND/EFE La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka reveló que tiene acompañamiento psicológico desde hace varios años y esto ha sido clave en su proceso de aprender a manejar las emociones dentro y fuera de la cancha.

“He trabajado durante muchos años con una psicóloga. Siempre buscas algo, buscas en tu cabeza la mejor solución. Creo que la experiencia ayuda mucho: ya he pasado por tantas situaciones en cancha que sé que un pequeño error no va a cambiar todo el partido. Está bien, pasa, nadie es perfecto”, agregó.

También destacó el gran apoyo de su equipo, del que recibe consejos e instrucciones que la hacen más diestra en el juego.

“A veces tiro la raqueta, grito para sacar algo de mi mente. Otras construyo desde dentro. Todo el mundo es diferente, hay gente que necesita un psicólogo, otra no. Yo tengo a mi equipo y para mí es importante oír sus opiniones, tener opciones para cualquier situación que me esté ocurriendo. Hablo mucho con mi equipo y encontramos a una solución a cualquier problema”.