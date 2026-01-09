El Atlético de Madrid apuntó este viernes a una “provocación” de Vinicius Júnior, sin citar al jugador del Real Madrid, que originó la reacción de Diego Simeone con el atacante brasileño durante la semifinal de la Supercopa de España entre ambos equipos de este jueves en la ciudad saudí de Yeda.

“Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El ‘modus operandi’, sí que es un clásico”, publicó el club rojiblanco a través de su cuenta oficial en ‘X’ el día después de la polémica por el pique entre el técnico argentino y el jugador del Real Madrid durante el encuentro.

Kai Forsterling/EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (c), conversa con sus jugadores durante la semifinal de la Supercopa.

Según un vídeo y una lectura de labios de ‘Movistar’, en un momento del primer tiempo, Diego Simeone le dijo al futbolista desde la banda: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.

Además, después hubo otro conflicto entre Simeone y Vinicius cuando el extremo brasileño fue sustituido en el tramo final del encuentro, ya en el minuto 80.

“No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, explicó el técnico argentino en rueda de prensa tras el partido.

Kai Forsterling/EFE El delantero del Real Madrid Vinícius Jr durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda.

Tampoco aclaró si dijo o no esa frase: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, fue más explícito sobre el conflicto entre Simeone y Vinicius, sin desvelar qué había sucedido ni las palabras en concreto.

“Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”, expresó el técnico en rueda de prensa tras el derbi.

Horas después del partido, Vinicius también publicó un mensaje en ‘Instagram’: “Has perdido otra eliminatoria”, en referencia a Simeone.