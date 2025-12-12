Dos de las principales individualidades del Deportes Tolima están en su arco. El cuadro pijao, que sufrió y perdió varios partidos trascendentales en temporadas pasadas por fallas en la portería, ahora tiene dos candados extranjeros totalmente confiables, el uruguayo Cristopher Fiermarín y el brasileño Neto Volpi.

Cualquiera de los dos brinda seguridad y el técnico Lucas González puede escoger a ojos cerrados. Prácticamente da lo mismo alinear al uno o al otro.

Así se ha evidenciado en el último tiempo, cuando Volpi se apoderó de la titular por una lesión de Fiermarín, que ha hecho parte de la selección Uruguay que dirige Marcelo Bielsa.

Pero el cancerbero charrúa ya salió del departamento médico y se encuentra disponible para encarar la final contra Junior, desde esta noche, en el partido de ida, a las 8 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Ante esa recuperación del cuidapalos foráneo, surgió la pregunta al timonel de la escuadra vinotinto y oro.

“¿Usted tiene un problema con esos dos arquerazos del Deportes Tolima?”, le preguntaron a Lucas González, palabras más, palabras menos.

“El problema lo tiene Junior, porque es el que tiene que hacerle gol a alguno de los dos. Tenemos dos porteros top, la verdad. Puede tapar un portero los dos partidos, puede tapar un portero cada uno de los partidos, sea como sea, estoy perfectamente tranquilo”, declaró González a Win Sports antes de emprender viaje de Ibagué a Barranquilla.

Volpi disputará su tercera final contra Junior. Ya había peleado por un título con los rojiblancos tapando en el Deportivo Pasto, en el primer semestre de 2019, y atajando para el América de Cali en la segunda parte de ese mismo año. En el primer desafío perdió el trofeo, pero en el segundo salió airoso y lo levantó.

Experto para enfriar el juego

El brasileño es un guardameta sobrio y con mucho control, corta bien centros aéreos y achica rápido. También posee mucha experiencia en el manejo de los tiempos del juego.

Sabe cuándo enfriar un poco los ánimos ofensivos del rival demorando el saque con el viejo truco del regaño a los compañeros o haciéndose el que no encuentra la pelota.

Seguramente en varios momentos del partido apelará a eso, a menos que el público y, sobre todo, el árbitro Carlos Betancur, estén pendiente de evitar ese tipo de marrullerías. No está claro si atajará él o Fiermarín.