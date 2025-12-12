Yimmi Chará, capitán y mediocampista de Junior, se mostró optimista y motivado de cara a la final de la Liga II-2025 que su equipo disputará ante el Deportes Tolima.

“Ya el hecho de jugar una final es un plus. No todos los equipos tienen la oportunidad de jugar una final. Tenemos que ser agradecidos, trabajamos para lograrlo. Tenemos jugadores de experiencia, ese será el plus que podemos tener”, afirmó el experimentado jugador en la rueda de prensa previa al juego de ida de la final, que se disputará este viernes, en el estadio Metropolitano.

Chará destacó, además, la satisfacción personal de regresar al equipo rojiblanco y —¡por fin!— disputar un título de Liga, algo que no pudo hacer en la época del ‘ChaTeo’, quedando a las puertas de la disputa de la estrella (quedó eliminado en la última jornada del cuadrangular, en un torneo donde ‘el Tiburón’ era amplio favorito).

“Estoy feliz, disfrutando de este propósito. Cuando estuve en Junior antes no tuve esta posibilidad —de jugar una final de Liga— y poder regresar, vivir otra vez con el equipo, volver al Metropolitano, me ha llenado muchísimo. Disputar una final me llena de mucha felicidad y de mucho orgullo. Si uno lucha las cosas llegan. Nos propusimos estar en los cuadrangulares y también estar otra vez en una final, y lo hicimos. Cuando el grupo quiere y se lo propone, lo consigue”, expresó.

El mediocampista también mostró respeto por el Tolima, equipo donde debutó y se dio a conocer, para luego dar el salto a otras grandes instituciones como Monterrey, Nacional y Junior, entre otros clubes.

“Siento mucho agradecimiento y respeto por el Deportes Tolima, equipo que me hizo crecer como profesional y como persona. Llevo mucho a la institución en el corazón. Pero así es el fútbol. En estos momentos me debo al Junior, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para ganar la final”, dijo.

Sobre la estrategia y el esfuerzo que espera de su equipo, Chará fue claro en afirmar que lo darán todo para conseguir la undécima estrella.

“Tenemos al frente a un rival que viene haciendo el mayor esfuerzo. Hay que tomar las precauciones de una final. El equipo se va a entregar al máximo, haremos nuestro mejor esfuerzo”, concluyó.