Ya está el nombre de la persona que impartirás justicia en el juego de ida de la gran final de la Liga-II entre Junior y Deportes Tolima, este viernes, a las 8 p. m., en el estadio Metropolitano.

El encargado de pitar será el árbitro central Carlos Betancur, un juez ya con gran experiencia en el FPC y que le ha pitado varios encuentros a ambos oncenos.

El vallecaucano tendrá como asistente número uno a David Fuentes, del Cesar, mientras que su segundo asistente es Miguel Roldán, de Antioquia. Diego Ulloa, también del Valle, es el cuarto hombre.

El VAR estará a cargo de Nicolás Rodríguez, de Bogotá y su asistente es Luis Trujillo, del Valle.

Pero la pregunta es, ¿Cómo le ha ido este año a Junior cuando Carlos Betancur ha sido el árbitro?

Bueno, el juez vallecaucano le ha pitado un total de cuatro encuentros al ‘Tiburón’ en lo que va de este año. Uno en el primer semestre y tres en este segundo, aunque ninguno en los cuadrangulares semifinales.

Su primer encuentro del año fue en la séptima fecha de la Liga-II, en el empate 1-1 del equipo ante Bucaramanga en Floridablanca. Después, en la jornada 10 del presente campeonato pitó el clásico costeño que ganó 3-1 Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

En la jornada 13, el juez fue el que impartió justicia en el triunfo 2-0 contra el Pasto en el Metropolitano, mientras que su más reciente compromiso se dio en la fecha 20, en el triunfo 2-1 de los rojiblancos ante Nacional en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Así las cosas, el balance del año del vallecaucano para Junior es de dos victorias rojiblancas, una derrota y un empate.

Esperemos que Carlos Betancur sea el menos protagonista y que no existan jugadas polémicas que empañen el buen juego que se verá este viernes en el estadio Metropolitano.